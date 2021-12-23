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Музыка Культура

На Сам.Фесте выступят Manizha, Мельница и Вячеслав Бутусов

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сам.Фест 2022 пройдет 11-12 июня в Самарской области. На сцену музыкального события года для 63 региона выйдут "Орден Славы", Slava Marlow, Сергей Бобунец, Manizha, VLNY, Мельница, Олег Митяев, Billy's Band и другие. Победители конкурса

Организаторы сообщают, что фестиваль будет бесплатным и начнется в 12:00. Точное место проведение будет объявлено позже. 

"Это мероприятие абсолютно нового формата, которое станет музыкальным событием всероссийского масштаба и окажет мощную поддержку молодым талантам! Сам.Фест 2022 — это фестиваль авторской музыки в широком смысле этого слова. А его участниками смогут стать лишь те, кто САМ пишет стихи и музыку", — говорится в сообщении.

Уже 17 января будет запущен масштабный конкурс, который позволит начинающим артистам со всей России подать свою заявку на участие в проекте и стать претендентом на первое место. 

На просторной территории для гостей будут работать ярмарки, фуд-корт, развлекательные зоны и площадка для отдыха с детьми. 

Лучшие композиции молодых музыкантов будут изданы на фестивальном сборнике, а участник, получивший наивысшую оценку от фестивального жюри, получит возможность записать мини-альбом (EP) при участии профессионала высокого уровня — саундпродюсера Андрея Самсонова, работавшего с Земфирой, Manizha, Вячеславом Бутусовым, группами "Аквариум", "Пикник", "Сплин", Марком Алмандом, Ником Кейвом и другими артистами.

"Новое время требует новых идей и новых творческих форм, а молодые артисты нуждаются в площадке для развития. Мы не просто предоставим им такую творческую возможность, а сделаем все, чтобы в рамках проекта их потенциал раскрылся. Фестиваль станет новой перспективной платформой для объединения и культурного обмена музыкантов со всей России. Горжусь, что такое масштабное событие состоится на Самарской земле, славящейся своими музыкальными традициями", — прокомментировала министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш.

Организатором фестиваля станет одно из крупнейших концертных агентств в России — компания NCA, за плечами у которой масштабные проекты в Петербурге, Москве, Самаре, Казани, Кемерово, Хабаровске, Владивостоке и других городах России. Именно компания NCA в течение многих лет проводила легендарный фестиваль "Рок над Волгой", ставший визитной карточкой региона.

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