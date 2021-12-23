На Сам.Фесте выступят Manizha, Мельница и Вячеслав Бутусов

Сам.Фест 2022 пройдет 11-12 июня в Самарской области. На сцену музыкального события года для 63 региона выйдут "Орден Славы", Slava Marlow, Сергей Бобунец, Manizha, VLNY, Мельница, Олег Митяев, Billy's Band и другие. Победители конкурса
Организаторы сообщают, что фестиваль будет бесплатным и начнется в 12:00. Точное место проведение будет объявлено позже.
"Это мероприятие абсолютно нового формата, которое станет музыкальным событием всероссийского масштаба и окажет мощную поддержку молодым талантам! Сам.Фест 2022 — это фестиваль авторской музыки в широком смысле этого слова. А его участниками смогут стать лишь те, кто САМ пишет стихи и музыку", — говорится в сообщении.
Уже 17 января будет запущен масштабный конкурс, который позволит начинающим артистам со всей России подать свою заявку на участие в проекте и стать претендентом на первое место.
На просторной территории для гостей будут работать ярмарки, фуд-корт, развлекательные зоны и площадка для отдыха с детьми.
Лучшие композиции молодых музыкантов будут изданы на фестивальном сборнике, а участник, получивший наивысшую оценку от фестивального жюри, получит возможность записать мини-альбом (EP) при участии профессионала высокого уровня — саундпродюсера Андрея Самсонова, работавшего с Земфирой, Manizha, Вячеславом Бутусовым, группами "Аквариум", "Пикник", "Сплин", Марком Алмандом, Ником Кейвом и другими артистами.
"Новое время требует новых идей и новых творческих форм, а молодые артисты нуждаются в площадке для развития. Мы не просто предоставим им такую творческую возможность, а сделаем все, чтобы в рамках проекта их потенциал раскрылся. Фестиваль станет новой перспективной платформой для объединения и культурного обмена музыкантов со всей России. Горжусь, что такое масштабное событие состоится на Самарской земле, славящейся своими музыкальными традициями", — прокомментировала министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш.
Организатором фестиваля станет одно из крупнейших концертных агентств в России — компания NCA, за плечами у которой масштабные проекты в Петербурге, Москве, Самаре, Казани, Кемерово, Хабаровске, Владивостоке и других городах России. Именно компания NCA в течение многих лет проводила легендарный фестиваль "Рок над Волгой", ставший визитной карточкой региона.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!