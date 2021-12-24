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В Малой Малышевке капитально отремонтировали Дом культуры

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 24 декабря, в рамках выездного мероприятия фракции "Единая Россия" в Самарской губдуме по вопросам реализации национальных и партийных проектов депутаты побывали на открытии сельского Дома культуры в Кинельском районе.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Ход работ на этом объекте был под пристальным вниманием депутатов областного парламента на всех этапах капремонта. На открытие Дома культуры приехали руководитель парламентской фракции Александр Живайкин и депутат областного парламента Владимир Купцов.

"Как мы и планировали, "Единая Россия" закрепила за объектами в рамках реализации национальных проектов депутатов, организовала мониторинговые группы контроля, чтобы отслеживать выполнение работ и расходование выделенных на них средств Результаты работ по таким проектам должны выражаться не в цифрах и отчетах, а в реальных делах. Для нас это главное", - подчеркнул руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин.

Модернизация Дома культуры проходила в рамках в рамках реализации национального проекта "Культура". Обновленный маломалышевский Дом культуры - с современной библиотекой, высокотехнологичным зрительным залом, малой сценой, хореографическими классами и репетиционными пространствами - прекрасный новогодний подарок для всех жителей села.

Первой премьерой, состоявшейся в новом Доме культуры, стало торжественное мероприятие "День сельского хозяйства". Александр Живайкин поздравил самых активных жителей микрорайона и вручил им парламентские награды.

Ремонта в Доме культуры сельского поселения (1987 года постройки) не было более 30 лет. Учреждение служит местным центром притяжения: в нем расположены концертный зал, кинотеатр, библиотека, помещения для занятий спортом и танцами. Ремонт завершается, и начата работа по благоустройству территории вокруг - об этом тоже попросили жители Малой Малышевки. Запланировано сделать вокруг ДК пешеходную зону и Центральную площадь. Предложение внесено в народную программу партии, и люди уверены, что оно будет выполнено.

Напомним, за последние три года в Самарской области модернизировали 14 сельских ДК, открыли 12 модельных библиотек, восемь виртуальных залов и четыре кинозала. Президент РФ Владимир Путин предложил дополнительно направить 24 млрд руб. на обновление Домов культуры, библиотек и музеев в селах и малых городах.

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Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

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Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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