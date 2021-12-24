В Малой Малышевке капитально отремонтировали Дом культуры

В пятницу, 24 декабря, в рамках выездного мероприятия фракции "Единая Россия" в Самарской губдуме по вопросам реализации национальных и партийных проектов депутаты побывали на открытии сельского Дома культуры в Кинельском районе.

Ход работ на этом объекте был под пристальным вниманием депутатов областного парламента на всех этапах капремонта. На открытие Дома культуры приехали руководитель парламентской фракции Александр Живайкин и депутат областного парламента Владимир Купцов.

"Как мы и планировали, "Единая Россия" закрепила за объектами в рамках реализации национальных проектов депутатов, организовала мониторинговые группы контроля, чтобы отслеживать выполнение работ и расходование выделенных на них средств Результаты работ по таким проектам должны выражаться не в цифрах и отчетах, а в реальных делах. Для нас это главное", - подчеркнул руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин.

Модернизация Дома культуры проходила в рамках в рамках реализации национального проекта "Культура". Обновленный маломалышевский Дом культуры - с современной библиотекой, высокотехнологичным зрительным залом, малой сценой, хореографическими классами и репетиционными пространствами - прекрасный новогодний подарок для всех жителей села.

Первой премьерой, состоявшейся в новом Доме культуры, стало торжественное мероприятие "День сельского хозяйства". Александр Живайкин поздравил самых активных жителей микрорайона и вручил им парламентские награды.

Ремонта в Доме культуры сельского поселения (1987 года постройки) не было более 30 лет. Учреждение служит местным центром притяжения: в нем расположены концертный зал, кинотеатр, библиотека, помещения для занятий спортом и танцами. Ремонт завершается, и начата работа по благоустройству территории вокруг - об этом тоже попросили жители Малой Малышевки. Запланировано сделать вокруг ДК пешеходную зону и Центральную площадь. Предложение внесено в народную программу партии, и люди уверены, что оно будет выполнено.

Напомним, за последние три года в Самарской области модернизировали 14 сельских ДК, открыли 12 модельных библиотек, восемь виртуальных залов и четыре кинозала. Президент РФ Владимир Путин предложил дополнительно направить 24 млрд руб. на обновление Домов культуры, библиотек и музеев в селах и малых городах.