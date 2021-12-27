"Серебряный Лучник - Самара" завершает сбор проектов

30 декабря заканчивается прием проектов регионального этапа национальной премии в области связей с общественностью "Серебряный Лучник - Самара". На новогодних каникулах эксперты приступят к оценке работ. Победители будут определены по сумме баллов в 4-х оценочных категориях, что гарантирует объективность результатов конкурса.

История "Лучника" свидетельствует, что каждый год есть номинации, лидирующие по числу заявок. В 2020-м по понятным причинам это была номинация "Антикризисные коммуникации в период пандемии". В этом году самой популярной стала новая для самарского "Лучника" конкурсная категория — "Культурно-образовательные проекты".

К сожалению, в связи с переходом на дистанционное обучение и отсутствием офлайн-активностей будущее поколение специалистов в области коммуникаций не смогло представить на конкурс свои проекты в номинации "Лучший студенческий проект".

А вот еще одна новая конкурсная категория 2021 года "ESG-коммуникации: экология, устойчивое развитие, социальная сфера" вызвала большой интерес у участников премии. "Считаю, что это очень важное нововведение. За последние годы ESG-коммуникации стали одним из главных ориентиров для бизнеса. Наша компания содействует реализации целей устойчивого развития с момента их принятия.

Программы направлены на помощь пожилым и людям с инвалидностью, поддержку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком и временно не работающих, поддержку высшего образования и науки, малого и среднего предпринимательства. Будет интересно познакомиться с ESG-проектами самарского "Лучника", с которым мы сотрудничаем уже четыре года", — говорит член жюри конкурса "Серебряный Лучник - Самара", управляющая по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Анастасия Беленкова.

"Уверена, что мы с коллегами по экспертному совету проведем прекрасные новогодние дни. Потому что нам предстоит познакомиться с проектами, которые год от года становятся все интереснее и профессиональнее", — поделилась своими ожиданиями исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара", генеральный директор агентства коммуникаций "Пратон" Татьяна Мокшина.

У самарских компаний еще остался шанс принять участии в региональной премии. До 30 декабря включительно можно заполнить заявку на официальном сайте "Серебряный Лучник" в разделе "Серебряный Лучник — Самара". А затем, получив пароль от личного кабинета, загрузить проектные материалы в соответствии со стандартами премии.

Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей состоится в конце января 2022 года, по традиции — на площадке главной телестудии региона "ГТРК-Самара".

"Серебряный Лучник" — премия № 1 в области развития общественных связей. На федеральном уровне (Москва) в феврале 2022 года премия будет вручаться в 25-й раз. Сегодня "Серебряный Лучник" — международный проект: география премии выходит далеко за пределы России.

Премия "Серебряный Лучник - Самара" является региональным этапом федерального конкурса. Авторы лучших проектов, реализованных на территории Самарской области, получают право принять участие в Днях открытых презентаций в столице и стать претендентами на национальную премию.

В 2021–2022 годах самарский региональный этап будет проводиться уже в 12-й раз. За годы существования конкурса "Серебряный Лучник - Самара" в нем приняло участие более 570 проектов, созданных 4 500 авторами. Церемония награждения победителей проводится по традиции на площадке ГТРК "Самара".