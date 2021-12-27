"Серебряный Лучник - Самара" завершает сбор проектов

30 декабря заканчивается прием проектов регионального этапа национальной премии в области связей с общественностью "Серебряный Лучник - Самара". На новогодних каникулах эксперты приступят к оценке работ. Победители будут определены по сумме баллов в 4-х оценочных категориях, что гарантирует объективность результатов конкурса.
История "Лучника" свидетельствует, что каждый год есть номинации, лидирующие по числу заявок. В 2020-м по понятным причинам это была номинация "Антикризисные коммуникации в период пандемии". В этом году самой популярной стала новая для самарского "Лучника" конкурсная категория — "Культурно-образовательные проекты".
К сожалению, в связи с переходом на дистанционное обучение и отсутствием офлайн-активностей будущее поколение специалистов в области коммуникаций не смогло представить на конкурс свои проекты в номинации "Лучший студенческий проект".
А вот еще одна новая конкурсная категория 2021 года "ESG-коммуникации: экология, устойчивое развитие, социальная сфера" вызвала большой интерес у участников премии. "Считаю, что это очень важное нововведение. За последние годы ESG-коммуникации стали одним из главных ориентиров для бизнеса. Наша компания содействует реализации целей устойчивого развития с момента их принятия.
Программы направлены на помощь пожилым и людям с инвалидностью, поддержку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком и временно не работающих, поддержку высшего образования и науки, малого и среднего предпринимательства. Будет интересно познакомиться с ESG-проектами самарского "Лучника", с которым мы сотрудничаем уже четыре года", — говорит член жюри конкурса "Серебряный Лучник - Самара", управляющая по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Анастасия Беленкова.
"Уверена, что мы с коллегами по экспертному совету проведем прекрасные новогодние дни. Потому что нам предстоит познакомиться с проектами, которые год от года становятся все интереснее и профессиональнее", — поделилась своими ожиданиями исполнительный директор премии "Серебряный Лучник — Самара", генеральный директор агентства коммуникаций "Пратон" Татьяна Мокшина.
У самарских компаний еще остался шанс принять участии в региональной премии. До 30 декабря включительно можно заполнить заявку на официальном сайте "Серебряный Лучник" в разделе "Серебряный Лучник — Самара". А затем, получив пароль от личного кабинета, загрузить проектные материалы в соответствии со стандартами премии.
Торжественная церемония подведения итогов и награждения победителей состоится в конце января 2022 года, по традиции — на площадке главной телестудии региона "ГТРК-Самара".
"Серебряный Лучник" — премия № 1 в области развития общественных связей. На федеральном уровне (Москва) в феврале 2022 года премия будет вручаться в 25-й раз. Сегодня "Серебряный Лучник" — международный проект: география премии выходит далеко за пределы России.
Премия "Серебряный Лучник - Самара" является региональным этапом федерального конкурса. Авторы лучших проектов, реализованных на территории Самарской области, получают право принять участие в Днях открытых презентаций в столице и стать претендентами на национальную премию.
В 2021–2022 годах самарский региональный этап будет проводиться уже в 12-й раз. За годы существования конкурса "Серебряный Лучник - Самара" в нем приняло участие более 570 проектов, созданных 4 500 авторами. Церемония награждения победителей проводится по традиции на площадке ГТРК "Самара".
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!