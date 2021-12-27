Правительство выделило регионам средства на программу капремонта школ, инициированную "Единой Россией"

В 2022–2026 гг. в стране будет отремонтировано около 7300 зданий школ — их реестр партия летом передала в Минпросвещения.

В 2022-2023 гг. в Башкирии капитально отремонтируют 103 школы, в Архангельской области — 26, Брянской — 40, Курганской — 58, в Севастополе — 11, Карелии и Мордовии — по 21 зданию школ. В Приморском крае участниками программы в ближайшие два года станут 39 учебных заведений, Красноярском — 33.

"Уже с нового года начнем их капитальный ремонт. По поручению президента всего за пять лет планируется привести в порядок более семи тысяч зданий. Правительством подготовлено распоряжение о распределении субсидий 80 субъектам РФ на такие цели на ближайшие два года. Направим почти 92 млрд рублей, и за счет этих средств будут обновлены более двух тысяч школ", — сказал Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

"Единая Россия" и Минпросвещения создали федеральный общественный штаб с участием Общественной палаты РФ для координации программы капремонта школ. В него вошли представители общественности, школьники, учителя, родительское сообщество, победители и участники "Большой перемены".

Кроме того, в каждом регионе вместе с партией, представителями Российского движения школьников, победителями конкурса "Большая перемена", учителями, представителями родительского сообщества, общественных организаций, созданы региональные штабы, которые также будут отслеживать этапы реализации программы — от проекта ремонта, проведения экспертиз до приема работ. За каждым объектом будет закреплен ответственный депутат или сенатор, чтобы оперативно решать возникающие вопросы.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент Владимир Путин поручил на Съезде "Единой России" 19 июня. Её реализацию закрепили в народной программе партии. По предложению главы комиссии "Единой России" по образованию и науке программу капремонта школ решено сделать комплексной: не только проводить ремонт зданий и помещений, но и оснащать их современным оборудованием.

В конце июля "Единая Россия" передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,2 тыс. школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ — от проекта до приемки в регионах проконтролируют рабочие группы, созданные отделениями партии совместно с ведомством и родительским сообществом.

По данным регионального Министерства образования уже подготовлена заявка на капитальный ремонт 21 школы для участия в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по созданию дополнительных мест в школах. Их этой заявки 33% — это городские образовательные организации.

"Вопрос капитального ремонта школ сегодня обсуждается на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Президент России Владимир Путин инициировал реализации программ по восстановлению зданий школ. Его предложение было поддержано партией "Единая Россия", уже запланирован капитальный ремонт школ по всей стране в 2022–2026 годах. В 2022 г. будет отремонтировано 1500 школ. "Единая Россия" летом 2021 года провела большую работу вместе с администрацией школ, родительской общественностью по подготовке проектно-сметной документации. Это было необходимо сделать оперативно, чтобы приступить к ремонту школ в следующем году. Программа направлена на сельские школы, но в Самарской области мы постарались включить в эту программу школы в густонаселенных районах городов. Потому что в крупных городах области задания школ имеют, порой, вековую историю. Важно, что программа по капитальному ремонту включает не только ремонт, но и оснащение школ новой мебелью, техникой и инвентарем. Эта программа существенно улучшит комфортное пребывание детей в образовательных учреждениях", — рассказала региональный координатор партийного проекта "Новая школа" Галина Козловская.