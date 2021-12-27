По инициативе "Единой России" правительство выделило 5 млрд руб. на модернизацию "Почты России"

За три года в нормативное состояние приведут более 25 тыс. почтовых отделений - в них можно будет получать госуслуги и приобретать безрецептурные лекарства.

В 2022 году в нормативное состояние приведут 1195 почтовых отделений. Их не только отремонтируют, но и заменят в случаях, когда ремонт провести невозможно. Как отметил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин, почтовые отделения особо востребованы в самых дальних районах, где альтернативы государственному оператору просто нет.

"Помимо посылок, многим людям через почту доставляются пенсия, соцвыплаты и пособия. Такие услуги должны оказываться в хороших условиях. Нужно привести их в нормальное состояние, чтобы была новая мебель и оборудование, а сами отделения стали современными и удобными", - подчеркнул он.

Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на совещании Владимира Путина с членами правительства сообщил, что пилотными регионами по программе модернизации отделений на селе станут отдаленные территории Приморского, Хабаровского края и Бурятии. В целом проект охватывает почти 30 миллионов жителей страны.

О необходимости поддержать "Почту России", чтобы люди беспрепятственно могли пользоваться возможностями Интернета и получать необходимые услуги, президент говорил и на пресс-конференции 23 декабря.

Напомним, развитие "Почты России" и ее региональных сельских отделений включено в народную программу "Единой России". 13 сентября президент Владимир Путин по итогам второго этапа Съезда партии поручил правительству предусмотреть средства на докапитализацию АО "Почта России". 1 декабря Кабмину РФ глава государства поручил обеспечить планомерную модернизацию в 2022-2025 г. 25160 почтовых отделений на селе, а также в отдаленных и труднодоступных местностях.

Ранее депутат Государственной думы, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн обратился к ИТ-компаниям с призывом активнее идти в сторону высших школ.

"Сегодня мы в состоянии с вами, с руководством профильных вузов создавать совместный продукт. Это могут быть самые разные форматы - базовые кафедры, специальные курсы, целевой набор, хозяйственный договор. Но очевидно, что работодатели заинтересованы в подготовке будущих специалистов под себя еще на этапе их учебы. Мы готовы такую работу выстраивать с ИТ-отраслью", - сказал Хинштейн.

В качестве успешного примера сотрудничества он упомянул базовую кафедру АО "Почта России" в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики. На ней в Самаре готовят специалистов-почтовиков по стандартам высшей школы.