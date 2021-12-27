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По инициативе "Единой России" правительство выделило 5 млрд руб. на модернизацию "Почты России"

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За три года в нормативное состояние приведут более 25 тыс. почтовых отделений - в них можно будет получать госуслуги и приобретать безрецептурные лекарства.

В 2022 году в нормативное состояние приведут 1195 почтовых отделений. Их не только отремонтируют, но и заменят в случаях, когда ремонт провести невозможно. Как отметил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин, почтовые отделения особо востребованы в самых дальних районах, где альтернативы государственному оператору просто нет.

"Помимо посылок, многим людям через почту доставляются пенсия, соцвыплаты и пособия. Такие услуги должны оказываться в хороших условиях. Нужно привести их в нормальное состояние, чтобы была новая мебель и оборудование, а сами отделения стали современными и удобными", - подчеркнул он.

Ранее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак на совещании Владимира Путина с членами правительства сообщил, что пилотными регионами по программе модернизации отделений на селе станут отдаленные территории Приморского, Хабаровского края и Бурятии. В целом проект охватывает почти 30 миллионов жителей страны.

О необходимости поддержать "Почту России", чтобы люди беспрепятственно могли пользоваться возможностями Интернета и получать необходимые услуги, президент говорил и на пресс-конференции 23 декабря.

Напомним, развитие "Почты России" и ее региональных сельских отделений включено в народную программу "Единой России". 13 сентября президент Владимир Путин по итогам второго этапа Съезда партии поручил правительству предусмотреть средства на докапитализацию АО "Почта России". 1 декабря Кабмину РФ глава государства поручил обеспечить планомерную модернизацию в 2022-2025 г. 25160 почтовых отделений на селе, а также в отдаленных и труднодоступных местностях.

Ранее депутат Государственной думы, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн обратился к ИТ-компаниям с призывом активнее идти в сторону высших школ.

"Сегодня мы в состоянии с вами, с руководством профильных вузов создавать совместный продукт. Это могут быть самые разные форматы - базовые кафедры, специальные курсы, целевой набор, хозяйственный договор. Но очевидно, что работодатели заинтересованы в подготовке будущих специалистов под себя еще на этапе их учебы. Мы готовы такую работу выстраивать с ИТ-отраслью", - сказал Хинштейн.

В качестве успешного примера сотрудничества он упомянул базовую кафедру АО "Почта России" в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики. На ней в Самаре готовят специалистов-почтовиков по стандартам высшей школы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

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