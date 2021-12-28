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Популярные блогеры и телеведущие запускают новогодний мини-сериал и конкурс на Авито

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито предлагает не скучать на долгожданных праздниках и в компании Большого Русского Босса посмотреть культовые телевизионные шоу в новой современной интерпретации. Зрителей ждут пять мини-серий и возможность выиграть в конкурсе. 5 счастливчиков получат суперпризы — модные гаджеты, а первые 30 000 угадавших зашифрованное в сериале слово — промокоды на бесплатную Авито Доставку.

В главных ролях мини-сериала — Big Russian Boss, Стас Просто Класс, Клава Кока, Эльдар Джарахов, Ида Галич и Маэстро Евгений Понасенков. Все самое интересное начинается, когда Большой Русский Босс открывает приложение Авито и покупает "плазменный телевизор с сюрпризом".

"В преддверии новогоднего волшебства мы решили пофантазировать на тему классики и актуальных трендов. Вместе с популярными блогерами мы "подарили" уже хорошо известным форматам телешоу вторую жизнь. Эта философия максимально близка нашему бренду — в самой бизнес-модели Авито заложена идея поиска новых возможностей и скрытых ценностей для наших пользователей на платформе. В мини-сериале мы смешали разные стилистики, героев, эпохи и даже гаджеты. В итоге получилось новое исполнение привычной классики в современном формате киношного advent-календаря", — рассказала руководитель направления бренда компании Авито Арина Гиршович.

Всего телезрителей ждет пять серий, в каждой из которых спрятана одна буква. Задача — собрать все буквы и составить слово. Затем пользователям нужно перейти на специальный лендинг и нажать "Написать Боссу". Здесь они увидят объявление о продаже того самого магического телевизора и смогут сообщить его продавцу собранное слово.

Участие в конкурсе заканчивается 13 января, а результаты будут опубликованы 17 января на сайте проекта и в соцсетях Авито.

Случайным образом будут выбраны 5 счастливчиков, которые получат супер-призы, а первым 30 000 угадавших — достанется промокод на бесплатную Авито Доставку (при покупке товара от 11 рублей).

Съемки ролика проходили в московском офисе Авито, идеально подходящем по дизайну и интерьеру для такого проекта. Офисное пространство Авито разделено на разные тематические зоны для работы и отдыха, не совсем привычные для офисных форматов: есть даже капсулы для сна в виде деревянного домика, которые, кстати, протестировал Большой Русский Босс во время перерыва на съемках. Приглашенные артисты и их команды сошлись во мнении, что офис Авито выглядит очень по-киношному, что позволяет снимать здесь и рекламу, и корпоративные и официальные ролики, и сериалы без перестроения интерьера. "На работу как в киностудию!" — родилась шутка в процессе съемок.

Для создания нужной аутентичной картинки съемочная группа специально использовала сверхширокие объективы, которые только смогла найти. Чтобы добиться достаточного количества шума и аберраций, креаторы не стали снимать в формате 4к, а сделали все в Full HD, в классическом соотношении сторон 4:3.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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