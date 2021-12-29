Гандбольная "Лада" проиграла "Ростов-Дону" в четвертьфинале Кубка России

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В матче четвертьфинала Кубка России в Ростове-на-Дону "Лада" проиграла "Ростов-Дону" со счетом 32:33 (14:17) и выбыла из дальнейшей борьбы за трофей, сообщает пресс-служба автозаводчанок.