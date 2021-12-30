Самарская компания заключила контракт на строительство и поставку морского грузопассажирского судна на 6 млрд рублей

28 декабря 2021 года самарская компания ЗАО "Нефтефлот" заключила с АО "Государственная транспортная лизинговая компания" государственный контракт на строительство и поставку морского грузопассажирского судна. Цена контракта составила 5, 999 млрд рублей, срок поставки — 30 сентября 2026 года.

Судно предназначается для перевозки пассажиров, генеральных грузов, контейнеров международного стандарта (в т. ч. рефрижераторных), легковых автомобилей, с возможностью совершения международных рейсов. Судно будет оснащено собственными средствами погрузки/выгрузки на необорудованные кранами причалы.

Строительство судна будет осуществляться по проекту PV27-LMPP-003, разработанному Морским инженерным бюро и должно соответствовать классу Российского Морского Регистра судоходства (PC) и требованиям Полярного кодекса. Судно является грузопассажирским, ледового класса "Arc4" неограниченного района плавания с наклонным форштевнем и крейсерской кормовой оконечностью, с удлиненной двухъярусной надстройкой бака и носовым расположением рулевой рубки, кормовым грузовым трюмом и средним расположением машинного отделения, с двухтопливной (дизель/СПГ) энергетической установкой, двухвинтовое с носовым подруливающим устройством.

Основные характеристики: длина — 87,3 м; ширина — 16,8 м; высота борта до главной палубы — 6,35 м; высота борта до верхней палубы — 8,95 м; осадка по КВЛ- 4,65 м; пассажировместимость (не менее) — 150 чел., Экипаж/мест — 22/28, Количество перевозимых 20-футовых контейнеров, TEU — 24, перевозка автомобилей (на палубе), шт. — 6.

Строительство судна будет осуществляться в консорциуме с АО "Акционерное общество "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" и в рамках программы о предоставлении в 2021 году из федерального бюджета бюджетных инвестиций АО "ГТЛК" в целях лизинга (аренды) гражданских судов водного транспорта, производимых на российских верфях, утвержденной распоряжением правительства РФ.