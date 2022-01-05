Дарья Касаткина вышла во второй круг на турнире в Австралии

Уроженка Тольятти теннисистка Дарья Касаткина начала свое выступление на турнире Мельбурн-2 в Австралии с победы, пишет championat.com. Соперницей в матче первого круга была ее соотечественница Анна Калинская. Во второй партии Калинская отказалась от продолжения встречи. Победа Касаткиной - 6:1, 3:0.

Во втором круге российская спортсменка сыграет с американкой Мэдисон Кис. Кис в своем первом матче обыграла британку Хэрриет Дарт - 6:3, 7:6.