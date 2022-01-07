Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Рождеством

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в пятницу, 7 января, поздравил жителей региона с праздником Рождества Христова.

"Дорогие земляки! Тепло и сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Этот великий светлый праздник наполняет наши души надеждой, любовью и радостью, обращая нас к событию, которое изменило ход мировой истории, показав человечеству путь доброты и милосердия, торжества жизни и самосовершенствования на основе библейских заповедей. Проводником этих идеалов в нашей стране была и остается Русская Православная Церковь", — говорится в поздравлении главы региона.

Как отметил Дмитрий Азаров, наша губерния всегда славилась атмосферой братства и взаимопонимания между представителями разных вероисповеданий, традициями дружбы и добрососедских отношений между населяющими ее народами. Единство в многообразии, межнациональный мир и согласие, гармоничное взаимодействие между различными конфессиями и сегодня являются для нас непреходящей ценностью.

"Прошедший год стал для нашего общества серьезным испытанием на прочность и потребовал полного напряжения сил для преодоления возникших трудностей, связанных с распространением коронавирусной инфекции. В этой непростой обстановке Самарская епархия очень много сделала для того, чтобы в наших сердцах возобладал мир, чтобы то лучшее, что есть в нас, послужило на благо людей, способствовало сохранению социальной стабильности и дальнейшему успешному развитию нашего родного края", — считает губернатор.

"От всей души желаю вам, дорогие мои земляки, здоровья, неубывающих сил, созидательной энергии, успехов, мира и благополучия!", — пожелал Дмитрий Азаров.