На пожаре в п. Управленческий погибла женщина и пострадал ребенок

В понедельник, 10 января, в 18:46 произошел пожар на ул. Камской, 25 в п. Управленческий в Красноглинском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 70 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 37 человек, которые ликвидировали возгорание в 19:50.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре погибла 64-лентняя женщина и пострадал 11-летний ребенок. Обстоятельства случившегося устанавливаются.