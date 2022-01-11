Андрей Турчак: 63 региона ввели меры поддержки граждан при социальной газификации

В начале весенней сессии решения о поддержке льготных категорий — ветеранов, инвалидов, многодетных семей, одиноко проживающих пенсионеров — будут приняты по всей стране. Соответствующие договоренности достигнуты со спикерами заксобраний и руководителями региональных фракций "Единой России".

Об этом секретарь Генсовета "Единой России" заявил на заседании Федерального штаба по газификации с вице-премьером Александром Новаком, который прошел в координационном центре правительства.

"Люди получают либо сертификаты, либо прямую финансовую скидку на приобретение газового оборудования. В ряде регионов размер таких субсидий полностью покрывает стоимость оборудования", — отметил Андрей Турчак.

Всего на участие в программе подано свыше 560 тысяч заявок и заключено уже более 160 тысяч договоров. Чтобы ускорить темпы, секретарь Генсовета "Единой России" предложил, чтобы региональные штабы по догазификации возглавили высшие должностные лица регионов.

"Сейчас их возглавляют региональные министры, в лучшем случае — заместители высших должностных лиц. Только в двух или трех регионах — губернаторы. Задача по выполнению программы социальной газификации до конца 2022 года, поставленная президентом, подъемна. Но в том случае, если все будут принимать участие в ее решении", — сказал он.

Александр Новак поддержал инициативу. "Мы также доложим президенту, что такое поручение дано", — сказал вице-премьер.

Андрей Турчак отдельно отметил, что лидерами по выполнению программы социальной газификации становятся те регионы, где хорошо организована разъяснительная работа. В том числе — где помогают воспользоваться механизмом "дачной амнистии".

"Для регионов это постановка недвижимости на учет и налоговые поступления в бюджеты. "Единая Россия" со своей стороны задействовала все ресурсы — за объектами закреплены депутаты, они проводят приемы граждан, отвечают на вопросы о программе в соцсетях. Нужно также установить каналы обратной связи и разобрать отклоненные заявки — их больше 100 тысяч. Узнать причины отказов, чтобы не возникало проблем в дальнейшем", — подчеркнул секретарь генсовета партии.

Он также уверен, что при проведении разъяснительной работы об участии в программе социальной газификации нужно использовать все имеющиеся ресурсы, в том числе, интернет и мобильные офисы.

"Мы с руководством "Газпром газификации" раз в две недели выезжаем в регионы, изучаем положительные практики на местах. Их нужно внедрять повсеместно", — заключил Андрей Турчак.

В декабре тему внедрения модели "социальной газификации" вовремя прямого эфира с губернатором Дмитрием Азаровым, секретарем Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", поднял житель Кинеля.

Дмитрий Азаров отметил, что в регионе уровень газификации достаточно высокий: "По разным оценкам, от 94 до 97%, но это не значит, что газ дошел до каждого дома. Мы сформировали региональный штаб по "догазификации" и до конца года утвердим перечень домовладений. На 2022 год у нас в планах около 8 тысяч домовладений, которые мы должны газифицировать".

Дмитрий Азаров напомнил, что написать заявление на участие в программе социальной газификации можно в 52 пунктах приема заявок. Кроме того, в ближайшее время в тестовом режиме заработает региональный единый портал, где заявки будут приниматься в электронном виде.

Напомним, 11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты "Газпром межрегионгаз" и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации — распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан. Речь идет о ветеранах, отдельных категориях пенсионеров, многодетных семьях и семьях с детьми-инвалидами.