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Здравоохранение Общество

Врач из Самары Александра Храмова стала лауреатом Всероссийского конкурса

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Всероссийский конкурс "Святость материнства" проходит в стране шестой год подряд. В номинации "Лучший врач акушер-гинеколог по работе с женщиной в ситуации репродуктивного выбора" первое место заняла врач акушер-гинеколог Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района Александра Храмова.

Главная цель конкурса — защита материнства и детства, повышение рождаемости за счет сохранения беременности у женщин, которые находятся в ситуации репродуктивного выбора. В конкурсе принимают участие государственные и муниципальные медицинские организации, учреждения социального обслуживания, врачи акушеры-гинекологи, психологи (медицинские психологи), специалисты по социальной работе, сопровождающие женщин во время беременности.

В 2021 г. оргкомитет принял 292 заявки. Среди победительниц конкурса уже не первый раз — медицинский работник из Самарской области.

"Свою главную задачу я вижу в том, чтобы сохранить право женщины на материнство, — рассказала Александра Храмова. — Проводя прием, я пытаюсь помочь беременным преодолеть растерянность, неуверенность в собственных силах, трудную жизненную ситуацию, в которой оказываются женщины в силу разных обстоятельств. Но для женщины нет ничего важнее материнства, будущего ребенка, и я стараюсь помочь ей понять это. В день, когда я уезжала на церемонию награждения, я вела утренний прием в поликлинике, и мне удалось отговорить еще одну женщину от непоправимой ошибки. Она приняла решение сохранить ребенка. Я взяла ее под наблюдение, поставила на учет по беременности и родам и с легким сердцем отправилась в Кремль, где проходило вручение дипломов. Это была 50-я женщина, которая за 5 лет моей работы в поликлинике отказалась от прерывания беременности, чтобы сохранить жизнь еще не рожденному человеку, своему ребенку".

Гид потребителя

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ужас

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Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

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