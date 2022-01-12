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Партии Власть и политика

Депутат-единоросс из Самары вошла в число самых активных пользователей приложения "ВВЕРХ"

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин встретился с самыми активными пользователями приложения "ВВЕРХ". Самарский депутат Светлана Ильина оказалась в числе 14 человек со всей страны.

Фото: samara.er.ru

Директор самарской гимназии №3, депутат регионального парламента Светлана Ильина создала более 800 отчетов по различным событиям, добрым делам. Светлана начала пользоваться этой интернет-платформой во время предварительного голосования и стала одним из самых активных пользователей "ВВЕРХ" во время предвыборной кампании.

"Помните, как во время предвыборной кампании вы все мне помогали, выполняя задания из мобильного приложения "ВВЕРХ" и внося предложения в Народную программу? Тогда благодаря общим усилиям команда Самарской области смогла резко выбиться в лидеры. Вчера в Центральном исполнительном комитете партии "Единая Россия" прошло награждение лидеров общероссийского рейтинга партийного приложения "ВВЕРХ". Благодаря вашей поддержке, мои дорогие друзья, я оказалась в числе 14 человек из разных регионов нашей страны, присутствовавших на мероприятии. Большое вам спасибо за нашу совместную работу!" - написала Светлана Ильина в своем инстаграм-аккаунте после встречи.

В 2022 году планируется обновление приложения и создание партийной DMP-платформы для продвижения малых дел активистов партии, образовательной онлайн-платформы по методикам Высшей партийной школы, а также корпоративной системы лояльности для пользователей приложения. Также рассматривается возможность реализации партийных проектов и Народной программы партии c помощью этого приложения.

Отметим, что с момента запуска в приложении зарегистрировалось уже более чем 280 тыс. пользователей, в том числе свыше 47 тысяч депутатов всех уровней. Активисты и сторонники партии за время работы мобильного приложения "ВВЕРХ" совершили более 2,5 млн социально значимых дел. Пользователями мобильного приложения являются активисты и сторонники партии "Единая Россия".

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

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Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

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