Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем Самарской губернии

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем Самарской губернии.
"Дорогие земляки! Искренне поздравляю вас с Днем Самарской губернии!
Опорный регион державы, житница, кузница и здравница страны, она всегда славилась крепким характером, радушием и трудолюбием людей. Благодаря воле, профессионализму и таланту многих поколений волжан Самарская область прошла огромный путь, превратившись из преимущественно аграрного региона в крупнейший промышленный центр, в котором аккумулируется экономическая и научно-техническая мощь России.
Предприятия аэрокосмической, автомобилестроительной, нефтехимической отраслей, расположенные здесь, известны во всем мире. Но не только своей великой историей, победами, трудовым и научным потенциалом уникален наш край. Бесценным достоянием Самарской области является наша многонациональная культура, самобытные традиции и неповторимая живописная природа.
Сегодня, активно решая задачи, поставленные Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, претворяя в жизнь нашу с вами региональную Стратегию лидерства, мы раскрываем новые возможности.
Несмотря на пандемию, небывалые вызовы времени, мы не отказались ни от одного значимого инвестиционного проекта, сделали максимум, чтобы защитить общественное здоровье и выполнить все социальные обязательства, мы стали сильнее и нарастили потенциал губернии.
Только за 2021 год мы открыли 23 новых производства, создали 10 тысяч рабочих мест. Запуск новых производственных мощностей — это не самоцель, а средство повышения уровня и качества жизни людей. Важно, чтобы позитивные изменения касались каждого человека, каждой самарской семьи.
Дорогие земляки! Вместе мы создали основу для динамичного развития экономики, инфраструктуры, технологий, науки и социальной сферы. И в этом — заслуга каждого.
Только так, работая сообща, объединяя усилия различных ветвей власти и общества, мы можем добиться достойного результата — повышения уровня благосостояния жителей и процветания родной земли. Искренне благодарю вас за вклад в развитие нашего края, сохранение его истории, культуры и традиций.
Уверен, энергия сильного региона есть в каждом из нас.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!", - говорится в поздравлении.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно