Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем Самарской губернии

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем Самарской губернии.

"Дорогие земляки! Искренне поздравляю вас с Днем Самарской губернии!

Опорный регион державы, житница, кузница и здравница страны, она всегда славилась крепким характером, радушием и трудолюбием людей. Благодаря воле, профессионализму и таланту многих поколений волжан Самарская область прошла огромный путь, превратившись из преимущественно аграрного региона в крупнейший промышленный центр, в котором аккумулируется экономическая и научно-техническая мощь России.

Предприятия аэрокосмической, автомобилестроительной, нефтехимической отраслей, расположенные здесь, известны во всем мире. Но не только своей великой историей, победами, трудовым и научным потенциалом уникален наш край. Бесценным достоянием Самарской области является наша многонациональная культура, самобытные традиции и неповторимая живописная природа.

Сегодня, активно решая задачи, поставленные Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, претворяя в жизнь нашу с вами региональную Стратегию лидерства, мы раскрываем новые возможности.

Несмотря на пандемию, небывалые вызовы времени, мы не отказались ни от одного значимого инвестиционного проекта, сделали максимум, чтобы защитить общественное здоровье и выполнить все социальные обязательства, мы стали сильнее и нарастили потенциал губернии.

Только за 2021 год мы открыли 23 новых производства, создали 10 тысяч рабочих мест. Запуск новых производственных мощностей — это не самоцель, а средство повышения уровня и качества жизни людей. Важно, чтобы позитивные изменения касались каждого человека, каждой самарской семьи.

Дорогие земляки! Вместе мы создали основу для динамичного развития экономики, инфраструктуры, технологий, науки и социальной сферы. И в этом — заслуга каждого.

Только так, работая сообща, объединяя усилия различных ветвей власти и общества, мы можем добиться достойного результата — повышения уровня благосостояния жителей и процветания родной земли. Искренне благодарю вас за вклад в развитие нашего края, сохранение его истории, культуры и традиций.

Уверен, энергия сильного региона есть в каждом из нас.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!", - говорится в поздравлении.