Самарцы встретили 2022 год в путешествии по России и интернету

15% самарских абонентов МегаФона провели новогоднюю ночь за пределами области. Самыми популярными направлениями, помимо городов федерального значения, стали Сочи, Краснодар и Нижний Новгород.

Всего за время праздничных дней самарцы проездом или длительно побывали в более чем 850 городах и в 72 регионах России. Некоторые предпочли отдохнуть в теплых странах — каждый четвертый международный турист из Самарской области посетил Египет, Турцию или Объединенные Арабские Эмираты.

Оставшись дома, самарцы также поспешили поздравить родных и близких за границей. С 31 декабря на 1 января абоненты МегаФона совершили свыше 13 тысяч международных звонков — на 5% меньше, чем годом ранее. Кроме стран СНГ, поздравления улетели в Грузию, Германию и Молдавию.

Более 1,7 миллиона гигабайт в смартфонах клиентов оператора в Самарской области ушло на онлайн-поздравления. По сравнению с прошлым годом, в эту новогоднюю ночь объем мобильного трафика в регионе увеличился на 24%. Самарцы начали отправлять друг другу поздравления в интернете с утра — с 10:00 31 декабря. Пик голосовых пожеланий пришелся на первый час нового года.