Дмитрий Азаров представил передовой опыт НОЦ "Инженерия будущего" на Гайдаровском форуме

В четверг, 13 января, в Москве на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы стартовал XIII Гайдаровский форум "Россия и мир: приоритеты". Здесь собрались ведущие мировые ученые, политики, представители финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты, чтобы обсудить передовые тренды и технологии, оказывающие влияние на социально-экономическое развитие регионов и государств.

В этом году форум проходит в объединенном "телевизионном" формате: эксперты ведут дискуссии в специально оборудованных студиях на площадке центрального кампуса РАНХиГС и в режиме видеоконференцсвязи. Участники наблюдают за ходом обсуждений онлайн на официальном сайте форума и в социальных сетях.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участи в панельной дискуссии "Научно-образовательные центры: надежда или головная боль региона", где поделился передовым опытом создания научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего".

Напомним, в 2019–2021 гг. по инициативе президента было создано 15 НОЦ в 35 субъектах РФ, которые претендуют на мировое лидерство по ряду отраслевых направлений. По поручению губернатора Дмитрия Азарова в мае 2019 г. в Самарской области появился НОЦ "Инженерия будущего".

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время дискуссии отметил, что формирование научно-образовательных центров мирового уровня — это "длинная" повестка на предстоящие 10 лет и более. Опыт реализации первых трех лет указывает на то, что эффект от работы участников НОЦ будет накопительным.

"НОЦ — это проект с длинным циклом и ждать быстрых результатов было бы неверным. Первым НОЦ чуть больше двух лет. Это первый этап, где важно было получить организационные результаты, посмотреть, как развернутся те проекты, по которым были научные заделы. В этой части у нас есть как успешные кейсы, так и те, по которым серьезных изменений пока не произошло, — отметил министр. — По нашему глубокому убеждению, принцип ротации должен стать одним из основных для НОЦ, поскольку он создает конкурентную среду".

При этом важно понимать, что под собой подразумевает слово "ротация". Губернатор Новосибирской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Наука" Андрей Травников отметил, что под ротацией понимается ранжирование НОЦ. Процесс создания в регионах научно-образовательных центров не ограничен, главное представить и защитить программу, а затем — добиваться конкретных результатов.

Руководитель профильной комиссии Госсовета предложил остановиться на трех уровнях ранжирования центров. Первичный — когда программа разработана, одобрена к реализации, получен грант на организацию системы управления и началась работа. "Показал результат, показал наработки, перспективы научной темы и отдачу экономике — присваивается следующий уровень", — пояснил губернатор Новосибирской области. После чего выдаются совершенно новые меры стимулирования деятельности.

Говоря о развитии научно-образовательных центров, руководитель Миннауки анонсировал новые льготы и субсидии для предприятий-участников НОЦ. "Мы, как профильное министерство, определили три основных направления совершенствования программы НОЦ. Первое — надо повысить роль глав субъектов в реализации программ НОЦ. Второе — сделать пожестче административный каркас НОЦ, переходить от мягких форм кооперации к более серьезным форматам взаимодействия участников НОЦ. Третье, на чем мы будем настаивать, это ресурсное обеспечение, дополнительные ресурсы для развития НОЦ", — рассказал Валерий Фальков.

Для того, чтобы связь "наука-образование-производство" была более тесной, по мнению исполнительного директора ГК "Ростех" Олега Евтушенко, центрам необходимо сконцентрировать свое внимание на реализации новых проектов, а не развитии старых. "У значительной части предприятий Ростеха уже сложилось успешное взаимодействие с региональными вузами, научными центрами и в части подготовки кадров, и в части проведения НИОКР. Среди них как Самарский университет, так и НОЦ "Инженерия будущего" в целом. Можно с уверенностью сказать, что НОЦ сегодня — это площадка для новой глобальной интеграции науки и промышленности", — отметил он.

Дмитрий Азаров согласился с мнениями участников дискуссии, отметив, что НОЦ — это экосистема, связь науки, производства и подготовки кадров. "Я считаю, что НОЦ — это навсегда. Это именно создание экосистемы. Мы понимаем, что в орбиту деятельности должны быть вовлечены не только образовательные, научные учреждения, но и целый пул индустриальных партнеров, что и происходит благодаря работе НОЦ. Но это работа не на один-два года", — отметил глава региона.

С мнением Дмитрия Азарова согласился и Валерий Фальков. По его мнению, научно-образовательные центры должны быть долгосрочными проектами и составлять основу для регионального развития.

Во время дискуссии Дмитрий Азаров добавил, что уже сегодня видны первые результаты работы центров, даже несмотря на короткий срок их существования. Помимо 24 миллиардов рублей объема научно-технологических работ, уже к концу 2020 года было создано 5 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест. При этом взаимодействие НОЦ с реальным сектором экономики уже налажено.

"Сегодня наши университеты и лаборатории точнее понимают запросы индустриального партнера, а значит концентрируют свои усилия как раз на решении их задач. Связь науки и производства я вижу для нас крайне важным региональным аспектом развития НОЦ", — подчеркнул губернатор.

Руководитель региона также напомнил о предложениях, которые он озвучил президенту России Владимиру Путину на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию 24 декабря. Все инициативы были поддержаны главами субъектов страны, научным сообществом, руководителями госкорпораций и депутатским корпусом.

Так, Дмитрий Азаров предложил продлить программы поддержки деятельности научно-образовательных центров мирового уровня не до 2024, а до 2030 года — с учетом того, что жизненный цикл научной разработки высокотехнологичного продукта составляет в среднем 7 лет.

Глава региона предложил рассмотреть возможность обеспечения дополнительного правового регулирования НОЦ мирового уровня. Это касается присвоения центрам особого правового режима, определения возможности ускоренной апробации научных разработок, а также сертификации высокотехнологичной продукции и услуг НОЦ, корректировки правовой базы закупок.

В целях создания комфортных условий для работы Госкорпораций с НОЦ Дмитрий Азаров предложил предусмотреть в федеральных законах о государственных корпорациях возможность инвестировать в проекты НИОКР путем создания в соответствующей корпорации целевого фонда научно-технологического развития. Средства этого фонда можно будет направлять на финансирование НИОКР в интересах корпорации с приоритетом на вузы и научные организации НОЦ.

Также предложено выделить в отраслевых стратегиях развития приоритетные задачи, реализация которых возможна за счет научно-технологических разработок НОЦ и включить в "дорожные карты" отраслевых стратегий мероприятия и проекты, реализуемые научно-образовательными центрами. Губернатор счел необходимым создать в структурах федеральных институтов развития специализированные службы по поддержке проектов, реализуемых в рамках НОЦ.

Помимо прочего, губернатор выступил с инициативой осуществлять ротацию списка НОЦ мирового уровня не чаще чем один раз в 7 лет. При этом первую ротацию можно рассматривать по итогам 2024 года, когда действующие НОЦ должны обеспечить исполнение взятых на себя обязательств.

"У нас в НОЦ "Инженерия будущего" очень много индустриальных партнеров", — отметил глава Республики Мордовия Артем Здунов. Среди них предприятия ГК "Ростех", ГК "Роскосмос", ОАО "РЖД". "Поэтому я считаю, что НОЦ выполняет взятые обязательства. Университеты сегодня чувствуют запрос индустриальных партнеров. Что не получается — мы обращаемся за помощью. Мы вошли в НОЦ, находясь в одной климатической зоне, занимаемся умным агро. И, я уверен, что у нас все получится", — сказал руководитель региона.

"Особняком у нас стоит взаимодействие с самарским НОЦ "Инженерия будущего". Мы делегировали большой объем задач, который перед нами стоит как перед госкорпорацией "Роскосмос" и как федеральным регулятором космической деятельности. НОЦ "Инженерия будущего" мы фактически сделали полномочным оператором и единым окном по взаимодействию с частными компаниями по коммерческому космосу. У нас есть опорное предприятие — самарский РКЦ "Прогресс". Очень тесное взаимодействие с Самарским университетом. Мы придали новое качество этому взаимодействию в рамках НОЦ, — отметил исполнительный директор по перспективным проектам и науке ГК "Роскосмос" Александр Блошенко. — Нас интересуют знания, интегрированные в изделия ракетно-космической техники. На площадке НОЦ мы производим эту интеграцию. Мы заинтересованы в центрах и в плане создания потока инноваций в космическую деятельность, и в плане выполнения предметных задач под чутким кураторством и руководством Дмитрия Азарова".

Участники дискуссии сошлись во мнении, что работу НОЦ должны координировать руководители регионов. Только в этом случае будет конкретный результат, которые заключается в комплексном развитии экономики, а значит — улучшения качества жизни людей.

"Уверен, что совместная работа будет приводить к результату, которого ждут индустриальные партнеры, наши коллеги из университетов, Миннауки, которого ждут наши регионы, чтобы научная деятельность стала осязаемой для всех жителей нашей страны", — резюмировал Дмитрий Азаров.