Дмитрий Азаров передал в Военно-исторический музей ЦВО новый экспонат

В пятницу, 14 января, губернатор Дмитрий Азаров передал в собственность Военно-исторический музея Центрального военного округа новый экспонат. Глава региона приобрел на личные средства полковой знак 5-го гусарского Александрийского полка, чтобы пополнить коллекцию уникального музея, созданного с целью увековечивания и сохранения истории страны и родного самарского края.

5-й гусарский Александрийский ея Императорского Величества государыни императрицы Александры Феодоровны полк был создан 11 августа 1776 года, в период царствования императрицы Екатерины II. Он стал одной из элитных частей Русской императорской армии.

История героического полка черных гусар, как называли александрийцев за цвет их формы, наполнена ратными подвигами, блестящими победами и славными именами. Полк сражался во многих войнах, которые вела Российская империя, в том числе с турками, а также в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах 1813–1814 годов.

В его составе в разные годы служили князь Валериан Мадатов — герой Отечественной войны 1812 года, поэт Николай Гумилев, герой Первой мировой войны корнет Константин Батюшков — правнук известного поэта, писатель Михаил Булгаков. Черным гусаром был полковник граф Федор Келлер, легендарный командир полка александрийцев, которого за личное мастерство называли "первой шашкой России".

Бессмертную славу черные гусары заслужили в битвах с наполеоновской армией, в частности в сражении при Кацбахе 1813 года. До 1910 года полк находился в польском городе Калиш, позже был перебазирован в Самару. Здесь специально для него были построены казармы в районе нынешних границ проезда Масленникова, улиц Скляренко и Панова, напротив Трубочного завода (в дальнейшем завод им. Масленникова). Сейчас это казармы Минобороны РФ. В июле 1914 года полк, в составе которого были и уроженцы Самары, ушел на Первую мировую войну и больше не вернулся в город — в 1918 году он был расформирован в Череповце.

С целью сохранения истории 5-й гусарского Александрийского полка инициативной группой в Самаре был создан союз "Военно-исторический клуб "Бессмертные гусары" (председатель — Артем Гусев), получивший личную поддержку министра обороны РФ Сергея Шойгу. В 2016 г. союзом был открыт полковой музей, который расположился на территории военно-исторического музея Центрального военного округа (Самара, ул. Шостаковича, 1), а в 2018-м — памятник рядом с Домом офицеров Самарского гарнизона. Также состоялась закладка нескольких капсул с землей с мест боев Александрийского полка.

В дальнейшем клуб "Бессмертные гусары" продолжил работу по наполнению коллекции музея — искал и приобретал экспонаты по всему миру, находил родственников черных гусар, проводил различные исследования.

Свой вклад в работу уникального музея, уже известного среди специалистов многих стран, внес и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, передав в музей полковой знак 5-го гусарского Александрийского полка. Этот нагрудный знак отличия на мундире был утвержден императором Николаем II в 1913 году по эскизу самарца-александрийца Василия Карамзина. Его носили на обмундировании все офицеры и нижние чины полка. Ценный и редкий экспонат был приобретен главой региона на личные средства у частных собственников, нашедших реликвию в ходе раскопок на месте сражений полка.

"Когда я впервые увидел этот музей, созданный энтузиастами для восстановления памяти об истории нашей великой Родины и самарской земли, то вдохновился на то, чтобы внести свой вклад в его экспозицию. И я рад сегодня передать в музейный фонд полковой знак 5-го гусарского Александрийского полка, — сказал Дмитрий Азаров. — Это знак благодарности настоящим патриотам нашей страны и региона, которые многое делают для сохранения памяти о великих свершениях наших предков. Рад, что могу внести свой скромный вклад в эту экспозицию. Уверен, что новые дела и проекты, которые будут инициированы организаторами музея, будут и дальше вдохновлять наших земляков. Хочу поблагодарить энтузиастов, которые делают добрые и важные дела для всех жителей".

Председатель военно-исторического клуба "Бессмертные гусары" Артем Гусев отметил ценность переданного экспоната: "Это очень редкий знак, и мало у кого есть в коллекциях. Для нашего музея это крайне важный экспонат. Мы благодарны Дмитрию Игоревичу за внимание и участие в сохранении истории российской истории и истории самарской земли. Его поступок — это поступок настоящего патриота своей Родины и патриота родного региона".

Начальник Дома офицеров Самарского гарнизона им. К. Е. Ворошилова Миноброны РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, полковник Александр Назаренко также поблагодарил губернатора. "Это прекрасный пример для всех жителей Самарской области, что важно сохранять историю родного края. Огромное спасибо от всех нас, — отметил Александр Назаренко. — Мы много занимаемся военно-патриотической и исторической работой. Для нас стало большим подспорьем, что в эту работу включился губернатор Дмитрий Игоревич Азаров. Наш музей по итогам 2020 года был признан лучшим музеем Вооруженных Сил РФ. И в этом большой вклад правительства Самарской области и лично главы региона. Отмечу внимательное отношение Дмитрия Игоревича к истории страны и губернии не только как должностного лица, но и как рядового самарца, настоящего патриота".

Напомним, что благодаря личному участию главы региона и его переговорам с Центральным военным округом здание ОДО в Самаре несколько лет назад стало центром объединения военно-патриотических клубов и организаций Самарской области.

После вручения полкового знака Дмитрий Азаров осмотрел новую экспозицию музея ЦВО Русской императорской армии XVIII–XX веков, составленную из уникальной коллекции самарского коллекционера Андрея Болдырева. Глава региона высоко оценил качество выставки и предложил в перспективе представить ее не только в Самаре, но и в других городах и районах области, чтобы максимальное число жителей могли ознакомиться с интереснейшими экспонатами.