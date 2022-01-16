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Дмитрий Азаров вручил награды победителям "Гонки чемпионов"

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 16 января, на полигоне АО "АвтоВАЗ", в 35 км от Тольятти, в селе Сосновка прошла 24-я "Гонка Чемпионов", которая традиционно открыла новый сезон российского автоспорта. Награды победителям соревнований вручили губернатор Дмитрий Азаров и президент АО "АвтоВАЗ" Николя Мор.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

В гонке приняли участие 17 пилотов — чемпионы России, обладатели Кубка страны и те, кто не раз доказывал свое мастерство на международной арене.

В их числе 7-кратный победитель "Гонки Чемпионов" Кирилл Ладыгин, первый российский пилот "Формулы-1" Виталий Петров, лидеры отечественных чемпионатов по кольцевым гонкам, ралли, ралли-кроссу, ледовым и трековым гонкам, картингу. Впервые в "Гонке Чемпионов" принимает участие представитель российской дрифт-серии.

Гонщики представляют различные дисциплины автоспорта, но сегодня выступают на одинаковых автомобилях LADA Vesta, построенных специально для соревнований в стенах компании "Лада Спорт".
Перед официальным стартом соревнований к участникам обратился губернатор Дмитрий Азаров.

"В столице автопрома России сегодня проходит традиционная "Гонка чемпионов". Уверен, она принесет много интересных заездов и спортивной борьбы. Тем, что такая гонка проходит здесь, мы во многом обязаны славному коллективу "АвтоВАЗа", который выпускает самые популярные автомобили в нашей стране. И, конечно, традиции автоспорта и технических видов спорта Тольятти, наших чемпионов разных поколений мы будем развивать. Уже в этом году мы приступим к проектированию нового картодрома и сделаем его в кратчайшие сроки, — сказал глава региона. — От всей души поздравляю всех с началом нового автосезона! Пусть "Гонка чемпионов" всегда приносит новую радость, дает новый импульс развитию автоспорта, вовлекая в спорт новых мальчишек и девчонок!"

Участников и зрителей гонки поприветствовал президент АО "АвтоВАЗ" Николя Мор.
"Первые дни января очень важны для "АвтоВАЗа", Тольятти и всего автоспорта России. Сегодня "Рождественская гонка", которая открывает российский автосезон. Мы очень рады приветствовать лучших пилотов страны. Наверное, тут один из лучших ледовых автотреков. Уверен, сегодня будет отличное мероприятие и все получат большое удовольствие", — отметил Николя Мор.

По итогам зрелищных заездов, в которых пилоты продемонстрировали высочайшее мастерство, первое место занял Кирилл Ладыгин, став 8-ми кратным победителем "Гонки чемпионов". Глава региона Дмитрий Азаров вручил чемпиону переходящий приз — трофей "Серебряная Ладья". Вторым финишировал Владимир Шешенин, третьим пришел Дмитрий Брагин.

Дмитрий Азаров, который и сам пробовал себя в качестве пилота, рассказал об этом виде спорта.
"Я счастливый обладатель LADA Vesta Sport № 1 и с нетерпением жду новых версий LADA Vesta Sport. Всем рекомендую этот автомобиль, — отметил Губернатор. — Звук гоночного автомобиля — это непередаваемо. Автоспорт — это постоянное развитие для человека в любом возрасте".

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