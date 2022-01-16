Дмитрий Азаров вручил награды победителям "Гонки чемпионов"

В воскресенье, 16 января, на полигоне АО "АвтоВАЗ", в 35 км от Тольятти, в селе Сосновка прошла 24-я "Гонка Чемпионов", которая традиционно открыла новый сезон российского автоспорта. Награды победителям соревнований вручили губернатор Дмитрий Азаров и президент АО "АвтоВАЗ" Николя Мор.
В гонке приняли участие 17 пилотов — чемпионы России, обладатели Кубка страны и те, кто не раз доказывал свое мастерство на международной арене.
В их числе 7-кратный победитель "Гонки Чемпионов" Кирилл Ладыгин, первый российский пилот "Формулы-1" Виталий Петров, лидеры отечественных чемпионатов по кольцевым гонкам, ралли, ралли-кроссу, ледовым и трековым гонкам, картингу. Впервые в "Гонке Чемпионов" принимает участие представитель российской дрифт-серии.
Гонщики представляют различные дисциплины автоспорта, но сегодня выступают на одинаковых автомобилях LADA Vesta, построенных специально для соревнований в стенах компании "Лада Спорт".
Перед официальным стартом соревнований к участникам обратился губернатор Дмитрий Азаров.
"В столице автопрома России сегодня проходит традиционная "Гонка чемпионов". Уверен, она принесет много интересных заездов и спортивной борьбы. Тем, что такая гонка проходит здесь, мы во многом обязаны славному коллективу "АвтоВАЗа", который выпускает самые популярные автомобили в нашей стране. И, конечно, традиции автоспорта и технических видов спорта Тольятти, наших чемпионов разных поколений мы будем развивать. Уже в этом году мы приступим к проектированию нового картодрома и сделаем его в кратчайшие сроки, — сказал глава региона. — От всей души поздравляю всех с началом нового автосезона! Пусть "Гонка чемпионов" всегда приносит новую радость, дает новый импульс развитию автоспорта, вовлекая в спорт новых мальчишек и девчонок!"
Участников и зрителей гонки поприветствовал президент АО "АвтоВАЗ" Николя Мор.
"Первые дни января очень важны для "АвтоВАЗа", Тольятти и всего автоспорта России. Сегодня "Рождественская гонка", которая открывает российский автосезон. Мы очень рады приветствовать лучших пилотов страны. Наверное, тут один из лучших ледовых автотреков. Уверен, сегодня будет отличное мероприятие и все получат большое удовольствие", — отметил Николя Мор.
По итогам зрелищных заездов, в которых пилоты продемонстрировали высочайшее мастерство, первое место занял Кирилл Ладыгин, став 8-ми кратным победителем "Гонки чемпионов". Глава региона Дмитрий Азаров вручил чемпиону переходящий приз — трофей "Серебряная Ладья". Вторым финишировал Владимир Шешенин, третьим пришел Дмитрий Брагин.
Дмитрий Азаров, который и сам пробовал себя в качестве пилота, рассказал об этом виде спорта.
"Я счастливый обладатель LADA Vesta Sport № 1 и с нетерпением жду новых версий LADA Vesta Sport. Всем рекомендую этот автомобиль, — отметил Губернатор. — Звук гоночного автомобиля — это непередаваемо. Автоспорт — это постоянное развитие для человека в любом возрасте".
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно