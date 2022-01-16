Калуга открыла авиасообщение с Самарой

В воскресенье, 16 января, самолет авиакомпании Red Wings успешно выполнил первый рейс по маршруту Самара-Калуга и вернулся в пункт отправления, забрав калужских пассажиров.

Как сообщили в калужском аэропорту, полеты из Калуги в Самару будут выполняться раз в неделю, по воскресеньям. Вылет из Самары в 15:00, вылет из Калуги — в 17:00.

Стоимость билетов в одну сторону начинается от 2115 рублей. Их можно купить на сайте авиакомпании, сайте аэропорта и в авиакассах.