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Самарские врачи поддержали перенос рассмотрения закона о сертификатах здоровья

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рассмотрение документа, предусматривающего введение сертификатов в общественных местах, отложено. Депутаты Госдумы рассмотрели законопроект в первом чтении в декабре прошлого года и отправили его повторно для обсуждения в регионы, Совет Федерации и правительство России. Второе чтение планировали в январе, но решили отложить.

"Правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении", - подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова.

"Отложить законопроект - верное решение, - поддержала федеральных коллег председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Марина Сидухина. - Проект нового закона активно обсуждался на всех уровнях власти, в парламентах всех регионов страны. Учтены обращения и предложения граждан относительно предлагаемого законопроекта, поступающие в приемные депутатов, государственных и общественных организаций. Все вместе мы сможем разработать эффективную стратегию по сдерживанию пандемии, опираясь на прошлый опыт и свежие исследования".

По мнению экспертов, QR-коды не будут эффективным инструментом сдерживания эпидемии после появления нового, более заразного штамма "Омикрон". Поэтому основные усилия власти сейчас должны быть направлены на поддержку людей, особенно незащищенных групп населения.

"Мы видим, что происходит в мире. Можем прогнозировать определенное развитие событий по этому сценарию - он связан с новым штаммом коронавирусной инфекции "Омикрон". И сейчас все силы должны быть сконцентрированы на главной задаче - помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям. Собственно, на том, чем "Единая Россия" занималась все два пандемийных года", - заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Законопроект предусматривает варианты выдачи QR-кодов всем обладателям антител, независимо от того, как они появились, - от прививки или перенесенного заболевания, в том числе бессимптомного. В документе описаны и дополнительные условия защиты при проведении массовых мероприятий. Но сейчас меры борьбы с коронавирусом нужно изменить. И реагировать на новые условия необходимо максимально быстро. 

"Появился и стремительно распространяется новый штамм инфекции. Это - новый вызов, который, как теперь уже ясно, потребует и новых решений. При этом главной задачей, как это и было всегда, остается самое важное - сохранить здоровье людей, не ущемляя их конституционных и гражданских прав. Сегодня не вызывает никаких сомнений, что законопроект о кодах в общественных местах требует серьезной доработки. QR-коды не будут эффективным инструментом сдерживания эпидемии после появления нового, более заразного штамма коронавируса. С принятием законопроекта не должно быть никакой спешки, так как он вызывает у людей большие вопросы. И конечно, все поправки от регионов и предложения избирателей обязательно должны быть услышаны и учтены", - отметил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

"В условиях неопределенности эпидемиологической ситуации целесообразно отложить работу над законопроектом. Законопроект касался преимущественно штамма COVID-19 "дельта". Как будут развиваться события с появлением "Омикрона" - неизвестно. Может быть, потребуются совершенно другие решения. Но все эти решения будут направлены на сохранение здоровья граждан и неущемления их прав, - рассказала главный врач Самарской городской больницы №4 Наталья Виктор. - Здравоохранение Самарской области, как и всей Российской Федерации, мобилизовано на встречу "омикрона". И я призываю жителей Самарской области способствовать уменьшению распространения вируса. А сделать это можно только соблюдением санэпидрежима и вакцинацией".

В настоящее время, говорят эксперты, необходимо решать главную задачу - оказывать поддержку населению и системе здравоохранения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

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