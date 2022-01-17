В Самарской области местные отделения "Единой России" помогли в уборке снега

По данным Приволжского УГМС, в пятницу, 14 января, в 63 регионе был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Коммунальщикам в расчистке снега помогали активные жители, добровольцы МГЕР, представители ТОС, единороссы тоже не остались в стороне. На стихийный "воскресник" вышли местные отделения партии.

В Тольятти глава города Николай Ренц сообщил, что в "воскреснике" было задействовано 153 единицы техники, более 750 дворников и 2300 добровольцев, среди которых были члены местного отделения партии и региональные парламентарии.

В Сызрани городские территории расчищали 82 спецмашины и 218 рабочих. Всего в воскреснике приняли участие более тысячи жителей. Они убирали снег на территориях школ, детских садов, дворов в разных районах города, включая адреса, указанные жителями в социальных сетях.

Глава Кировского района Игорь Рудаков, секретарь местного отделения партии "Единая Россия", рассказал, что борьба со снеговыми заносами не прекращалась с пятницы. Рабочие трудятся круглосуточно, и выходные - не исключение: "Сегодня у нас работают все управляющие компании, все дворники вышли в смену, наше муниципальное бюджетное учреждение также бросило все силы на уборку вверенных им территорий, вышли на уборку снега сотрудники администрации".

В воскресенье с самого утра к специалистам и технике присоединилось около 700 неравнодушных жителей, в том числе партийцы и активисты "Молодой гвардии Единой России". Благодаря такой помощи было очищено порядка 50 дворов.

Отметим, что в воскресенье во всех районах областной столицы уборка снега шла полным ходом. В Самаре в работу по очистке снега вместе с коммунальными службами с самого утра активно включились местные отделения партии "Единая Россия" всех внутригородских районов. Особое внимание уделялось внутриквартальным проездам и дорогам к социальным учреждениям.