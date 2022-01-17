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АПК и пищепром Экономика и бизнес

В Самарской области применяются меры господдержки для аграриев, внедряющих передовые технологии

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В прошлом году сельхозтоваропроизводителями региона собрано 1,9 млн т зерна. Это полностью обеспечивает внутренние потребности региона и позволяет осуществлять экспортные поставки. Средняя урожайность зерновых по итогам прошедшего сельскохозяйственного сезона сопоставима со средними многолетними значениями.

"Такой результат в условиях аномально жаркого лета — неплохой показатель, и объемы этого года не дают оснований говорить о глобальных потерях, это нормальная ситуация в условиях рискованного земледелия. Очевидно, что потери могли быть намного больше, но нам удалось не допустить этого благодаря последовательной поддержке сельскохозяйственной отрасли и внедрению передовых технологий", — прокомментировал итоги работы агромпрома губернии в минувшем году председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В соответствии с поручениями губернатора Самарской области Дмитрия Азарова правительство региона разработало и внедрило меры поддержки, стимулирующие сельхозпроизводителей применять современные методы хозяйствования.

Так, в последние годы значительно увеличен объем использования минеральных удобрений. В 2021 г. было внесено 174 тыс. т минеральных удобрений в физическом весе, это более чем в полтора раза больше, чем в 2020 г. (114 тыс. т). В 2022 г. планируется вновь увеличить объем используемых минеральных удобрений — до 182 тыс. т.

В Самарской области применяются меры господдержки, которые направлены на использование большей доли элитных семян, которые лучше адаптированы к сложным погодным условиям. Правительство региона компенсирует хозяйствам часть расходов на такие семена. И если в 2019 г. доля оригинальных и элитных семян озимых зерновых составляла 14,8%, то в 2021 г.— уже 17,9%.

"Если о мелиорации еще несколько лет назад говорили, как о серьезной проблеме, о том, что эта сфера не развивается, то сейчас, в основном благодаря помощи государства, хозяйства с опережением реализуют эту программу", — отметил председатель облправительства.

В 2021 году в Самарской области было реализовано 15 проектов в области гидромелиорации на площади 4,4 тыс. га. Девять проектов получили меры поддержки в течение года в рамках реализации федерального проекта "Экспорт продукции АПК", а по шести проектам в декабре было принято дополнительное решение о компенсации затрат из областного бюджета.

На будущий год Минсельхозом России в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" отобраны два инвестиционных проекта строительства мелиоративных систем с общим объемом инвестиций 1,13 млрд. рублей. Они получат поддержку из федерального бюджета.

Важным индикатором состояния дел в сельскохозяйственном секторе является развитие животноводческой отрасли. Благодаря мерам господдержки даже в сложных условиях жаркого лета, в регионе не произошло снижения поголовья крупного рогатого скота. Сейчас в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах поголовье КРС составляет 140,9 тыс. голов, а по итогам 2020 года насчитывалось 138,8 тысяч.

Увеличилась и продуктивность молочного стада. Прогнозируется, что по итогам года, которые будут подведены в феврале, молочная продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях вырастет до 6780 кг. Для сравнения: в 2020 году она составила 6532 кг, в 2019 — 5920 кг.

В регионе наращивают усилия по вовлечению в сельхозоборот неиспользуемых земель. В минувшем году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств увеличилась на 52,3 тысячи гектаров и составила 2179,7 тыс. га. На 4,2 тыс. га выросла площадь посева зерновых и зернобобовых культур. Для включения в сельскохозяйственный оборот в 2022 году подготовлено 20 тыс. га ранее необрабатываемой пашни.

Оперативно выявлять необрабатываемые земли и принимать решение о предоставлении этих площадей сельхозтоваропроизводителям помогает внедренная в Самарской области система космического мониторинга сельхозпосевов. Опыт признан одной из лучших практик в Приволжском федеральном округе и рекомендован к тиражированию на территории ПФО.

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