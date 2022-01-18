Соцподдержка, повышение безопасности на производствах и ужесточение наказания для педофилов - "Единая Россия" обозначила планы на весеннюю сессию

В основе работы — реализация положений народной программы, с которой партия победила на выборах, передает пресс-служба самарского реготделения "ЕР".

Ключевым приоритетом "Единой России" в весеннюю сессию остается социальная поддержка граждан. В первую очередь — семей с детьми и наименее защищенных категорий граждан. Об этом секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил на заседании Президиума думской фракции, которое прошло 17 января.

В частности, планируется принять законопроект о бесплатной госпитализации родителей с детьми-инвалидами в стационарах. Сейчас такое безусловное право возникает только если возраст ребенка не превышает 4 лет. Также будет усилена защита детей, получающих пенсию по потере кормильца — в работе сразу несколько документов на эту тему, напомнил секретарь Генсовета партии.

"Это законопроект, который расширяет гарантии получения такой пенсии для 18-летних выпускников школ, готовящихся к поступлению в вуз или колледж. А также законопроект, сохраняющий доплату к пенсии при подработке в каникулярное время", — сказал он.

Еще одна важная инициатива партии, которую должны принять в весеннюю сессию, коснется миллионов семей с детьми и также входит в народную программу "Единой России" — это разрешение использования материнского капитала на оплату детсадов, открытых индивидуальными предпринимателями.

Общество также ждет скорейшего принятия законопроекта "Единой России" об ужесточении наказания для педофилов, подчеркнул секретарь Генсовета партии.

"Трагедия в Костроме показала, что надо не только вводить пожизненное наказание для насильников-педофилов, но и в корне менять систему административного надзора за теми, кто уже отбыл наказание", — сказал он, отметив, что в весеннюю сессию планируется также принять законопроект об ужесточении наказания за пытки. Его рассмотрят на Экспертном совете партии 18 января.

"Необходимо как можно быстрее принимать наш законопроект о пожизненном наказании для педофилов-насильников, а также в корне менять систему административного надзора, в т. ч. вводить обязательное ношение электронных браслетов", -уверен депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн. Контроль за передвижением таких лиц при помощи электронных браслетов депутат предложил скоординировать с системой фиксации видеонаблюдения в образовательных учреждениях.

Также на совете будет рассмотрен законопроект главы думского комитета по бюджету Андрея Макарова о едином налоговом счете. Он разработан в рамках деятельности партии по совершенствованию административных и налоговых процедур для граждан и субъектов МСП.

"Планируем освободить от уплаты налога на прибыль сельские ДК. Также по инициативе партии подготовлен законопроект, существенно упрощающий работу НКО и субъектам МСП. За первое административное правонарушение, не причинившее вреда жизни и здоровью людей, единственным наказанием для них станет предупреждение. При этом закладывается базовый принцип "одна проверка — один акт", — напомнил секретарь Генсовета партии.

Помимо этого, "Единая Россия" предметно отработает поручение Президента по результатам трагедии на шахте "Листвяжная", отметил Андрей Турчак.

"Ключевая задача — повышение безопасности труда работников, занятых на вредных производствах, усиление ответственности руководителей предприятий за нарушение охраны труда и совершенствование системы оплаты труда таких работников", — сказал он.

В свою очередь, глава думской фракции "Единой России" Владимир Васильев сообщил, что уже 18 января Госдума рассмотрит законопроект, который распространит право использования материнского капитала на отцов-одиночек.

Парламентарии, по его словам, должны определить на законодательном уровне и прописать статус многодетной семьи, что позволит выработать единую систему поддержки для них по всей территории России.

Также в планах фракции — совершенствование закона о занятости, который отвечал бы запросам граждан и работодателей, решение проблемы дефицита кадров в первичном звене здравоохранения, в том числе через внедрение новой отраслевой системы оплаты труда медиков, введение дополнительных льгот и компенсаций медработникам, а также механизмов предоставления им служебного жилья.

В центре особого внимания остается и сфера ЖКХ.

"Мы предложим механизм, который не позволит владельцам коммунальной инфраструктуры необоснованно завышать тарифы, а также усилит ответственность управляющих компаний за фальсификацию протоколов общих собраний жильцов", — заявил Владимир Васильев.

Он также сообщил, что "Единая Россия" ввела поэтапный контроль за реализацией народной программы. Комитеты Госдумы совместно с профильными министерствами в ежеквартальном режиме сверяют сроки исполнения и проверяют качество работ по объектам, строительство или ремонт которых предусматривает народная программа.

"Это поможет нам уже на первоначальном этапе выявлять недобросовестных исполнителей, а, значит, — избавит от нецелевого использования и расхищения бюджетных средств", — сказал руководитель фракции.

В заключение Андрей Турчак напомнил, что "Единая Россия" в конце года реализовала ряд положений народной программы — это касается индексации пособий, МРОТ, зарплат бюджетников, отмены обязательного техосмотра, установления целевого использования экологических платежей, освобождения многодетных семей от НДФЛ при продаже жилья.

"Уже готов промежуточный отчет о том, что удалось сделать с 19 сентября. Рассмотрим его на заседании Программной комиссии под председательством Дмитрия Медведева, которую планируется провести в ближайшее время", — сказал он.