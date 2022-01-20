Самарские аграрии перестали торговать на ярмарках

Производители сельскохозяйственной продукции Самарской области перестали торговать на ярмарках — за последние несколько лет до половины созданных для них торговых мест остаются пустыми. Об этом заявил представитель министерства промышленности и торговли Самарской области на заседании комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи губернской думы в четверг, 20 января.

По словам чиновника, за последние 5-6 лет сельхозпроизводители практически перестали приезжать на ярмарки в города — их количество не превышает 20% от 9,5 тысяч созданных торговых мест. При этом аграриев не привлекают даже бесплатные места для торговли.

"Они просто не хотят ехать. А зачем? К ним приезжают оптовики и мелкооптовые торговцы, скупают продукцию и все это привозят, например, на овощебазу на ул. Олимпийской", — заявил представитель министерства. На этом фоне рост оптовой торговли составил 4,7%, то есть гораздо больше, чем розничный сектор.

По самым оптимистичным прогнозам министерства, до 40% мест на ярмарках остаются пустыми, бывает, что их число увеличивается до 50-55%. "Мы площадки создали — торговать некому. С этим очень серьезная проблема", - бьют тревогу в ведомстве.