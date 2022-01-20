Самарские аграрии перестали торговать на ярмарках

Производители сельскохозяйственной продукции Самарской области перестали торговать на ярмарках — за последние несколько лет до половины созданных для них торговых мест остаются пустыми. Об этом заявил представитель министерства промышленности и торговли Самарской области на заседании комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи губернской думы в четверг, 20 января.
По словам чиновника, за последние 5-6 лет сельхозпроизводители практически перестали приезжать на ярмарки в города — их количество не превышает 20% от 9,5 тысяч созданных торговых мест. При этом аграриев не привлекают даже бесплатные места для торговли.
"Они просто не хотят ехать. А зачем? К ним приезжают оптовики и мелкооптовые торговцы, скупают продукцию и все это привозят, например, на овощебазу на ул. Олимпийской", — заявил представитель министерства. На этом фоне рост оптовой торговли составил 4,7%, то есть гораздо больше, чем розничный сектор.
По самым оптимистичным прогнозам министерства, до 40% мест на ярмарках остаются пустыми, бывает, что их число увеличивается до 50-55%. "Мы площадки создали — торговать некому. С этим очень серьезная проблема", - бьют тревогу в ведомстве.
Последние комментарии
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?