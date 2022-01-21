Гандбольная "Лада" обыграла "Ростов-Дон"

В своем 13-м матче предварительного этапа "OLIMPBET Суперлиги — чемпионата России" в Тольятти "Лада" обыграла "Ростов-Дон" из Ростова-на-Дону — 30:29 (14:15).
Свой первый гол дончанки вымучивали целых девять минут, в течение которых Дарья Деревень отбила пять опаснейших бросков, включая "семерик". Поначалу и ростовские голкиперы свою команду выручали, потому-то и нули аж до шестой минуты держались на табло. Но Галине Габисовой вслед за удачными действиями обеих коллег по амплуа не посчастливилось засэйвить "выстрел" Ирины Никитиной, произведенный с пенальти, и счет был открыт. А еще через две с половиной минуты окрыленная "Лада" сделала его 4:0. Лишь затем отмеченная после матча призом лучшего игрока в составе "Ростов-Дона" Анна Лагерквист смогла Деревень размочить.
Покончив с нефартом, даже несмотря на два своих удаления, гости на 16-й минуте подобрались к нам вплотную (6:5), а после того как сами впервые оказались в большинстве, восстановили паритет (8:8). Вскоре же и вовсе захватили лидерство. Минимальная разница в пользу дончанок сохранилась до перерыва, хотя незадолго до него они было вырвались вперед и на "плюс 2".
Неблагоприятная для нас картина наблюдалась вплоть до хит-парада сольных шедевров 22-го номера тольяттинок, старт которым был дан на 34-й минуте. До этого матча Наталья Решетникова в нынешнем сезоне была малоэффективна. А тут принялась буквально феерить, не совершив не единого промаха за всю игру. Как в шутку заметила Маренникова после поединка, видимо, теперь наступил ее год, указывая на соответствующие цифры на спине тольяттинского левого крыла. На отрезке в девять с половиной минут Решетникова шесть раз уложила мяч в гостевую сетку. И на исходе 43-й минуты уже мы были на пару шагов впереди (22:20).
Самым классным оказался именно 22-й гол, когда ловкая спортсменка обокрала соперниц у своих ворот, промчалась через всю площадку и мастерски переиграла вратаря.
Дончанки вновь взялись за дело основательно, и меньше чем через шесть минут все перевернулось вверх тормашками (23:25). Вернулась после передышки на площадку и Решетникова, забившая 28-й гол своей команды, благодаря которому на 56-й минуте мы вновь повели в один мяч. Вслед за ней после гостевого "выстрела" Екатерины Левши отличилась, подорвавшись неожиданно для обороны ростовчанок, и Алёна Блохина. А за 1.08 до сирены Ольга Фомина сделала "плюс 2". В ответ Виктория Борщенко с семиметровой "точки" не промазала, после чего последовал наш своевременный тайм-аут. И "Лада" грамотно "убила" остававшиеся до финиша 20 секунд.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!