Дмитрий Азаров нацелил самарских единороссов на дальнейшую плодотворную работу

Секретарь Самарского реготделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров призвал партийцев мобилизовать все усилия в связи с возможной новой волной коронавируса. Об этом глава региона заявил на расширенном заседании Совета руководителей депутатских объединений партии "Единая Россия".

В его работе приняли участие руководитель Совета, руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин, председатель областного парламента Геннадий Котельников, члены фракции, руководители депутатских объединений всех городов и муниципальных районов региона.

Штамм "омикрон" - серьезный вызов для всего общества. Только объединив усилия, можно добиться победы над инфекцией, подчеркнул Дмитрий Азаров. Первые случаи заражения этим штаммом в 63-м регионе зафиксированы в понедельник, 17 января. В непростое время основные усилия единороссов всех уровней должны быть направлены на предотвращение распространения опасного вируса, на поддержку медработников, которые уже почти два года держат линию обороны, и помощь первичному звену здравоохранения. Именно на поликлиники и ФАПы, по прогнозам эпидемиологов, может лечь основная нагрузка в период новой волны, так как болеть будет значительное число людей. Правда, в большинстве случаев болезнь будет протекать относительно легко, как респираторная вирусная инфекция.

Дмитрий Азаров подчеркнул: "Мы с вами за это время научились помогать, поддерживать и заботиться о лечебных учреждениях, госпиталях и трудовых коллективах этих больниц. Давайте вместе отработаем механизм помощи и поддержки трудовых коллективов поликлиник, всего первичного звена. Им придется тяжело. Мы обязаны подставить плечо и помочь и больным людям, и врачам, медработникам. Давайте обсудим новую модель действия в сложной ситуации. Впереди период непростой. Я уверен, что вместе с "Единой Россией" мы победим этот штамм, никаких сомнений нет. Но сейчас нужна полная мобилизация".

В Самарской области пациентов с коронавирусом принимают 28 больниц, в которых насчитывается 3414 коек. При необходимости к 31 января может быть развернуто дополнительно 8,5 тысячи мест. Учитывая, что "омикрон" в разы заразнее "дельты", а скорость его распространения семикратно выше, такой резерв необходим.

"Мы должны быть к этому готовы, готовы все вместе в этот период прийти на помощь людям", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Секретарь Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" отдельно обозначил особую роль добровольцев. Волонтеры акции "Мы вместе" почти с самого начала пандемии стали приходить на выручку медикам и жителям региона. Они помогают с покупкой продуктов, оплатой счетов ЖКХ, доставкой лекарств и прочим.

Прислушаться к каждому - такую задачу поставил перед депутатским корпусом "Единой России" секретарь регионального отделения партии. Он уверен, что именно так партия сможет консолидировать общество перед лицом новых вызовов.

Дмитрий Азаров обратился к депутатам муниципального и регионального уровня: "Сейчас перед нами стоит масштабная задача - консолидация общества. Как когда-то партия, по меткому высказыванию президента, стала "точкой сборки" страны, так и сейчас нам заново нужно собрать весь созидательный энтузиазм нашего общества. Я уверен, что мы справимся с этой бедой, которой стала пандемия для всего мира и для нашей страны. Для этого нужно объединиться, а также подумать о том, как партия могла бы выступить локомотивом этого объединения".

Высока и активность самих людей, отметил Дмитрий Азаров: "Мы видим по реализации нашего губернаторского проекта "СОдействие", по активному участию наших НКО в получении поддержки на федеральном уровне, Фонда президентских грантов, президентского фонда поддержки культурных инициатив. Мы видим, как много активных, энергичных людей на территории нашего региона. Нам надо только предоставить им повестку, создать условия для самореализации и реализации активности. Конечно, и в этом задача партии".

На повышение качества жизни работают и нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, напомнил Дмитрий Азаров. Результаты преобразований заметны каждому, в Самарской области их отмечают не только жители крупных городов, но и сельчане, для которых точно так же прокладываются дороги, строятся школы, детсады, ФАПы, благоустраиваются общественные территории.

"Чтобы люди жили долго и счастливо, необходимо создать все условия: условия для самореализации человека, его востребованности в обществе. Без этого ощущения у человека и счастья тоже быть не может. За планом мы никогда не должны забывать о конкретном человеке. Никогда!" - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он призвал партийцев - на встречах с жителями региона донести до людей, что уже сделано и что планируется делать дальше для развития территорий. Народная программа партии в том числе позволила выстроить системную работу на результат, уверен секретарь реготделения. Но авторитет партии будет зависеть не только от командной работы ее членов в регионе, но и от личного вклада каждого единоросса.

"Мы сформировали программу развития, дополнили и долгосрочную стратегию социально-экономического развития нашего региона. Крайне важно то, что мы ответственны за каждое взятое на себя обязательство. Это авторитет партии, но это и авторитет каждого из вас. Еще раз подчеркну: нацпроекты, инициированные президентом Российской Федерации, дополненные идеями партии "Единая Россия", и наш экономический задел дают нам возможность реализовывать проекты масштабные, значимые для всей страны, и проекты локальные, небольшие, но значимые для конкретных жителей конкретного поселка, конкретной улицы и конкретного двора. А значит кратно увеличить наши возможности, потому что вместе мы можем больше".