За выходные в регионе задержано 55 водителей в состоянии опьянения

Во время рейдов в Самарской области за три дня, с 21 по 23 января, сотрудники Госавтоинспекции выявили свыше 2500 нарушений ПДД.

55 водителей попались пьяными за рулем. Также за три дня полицейские остановили 13 автомобилистов без водительских прав.

За незаконную "тонировку" привлекли к ответственности 185 человек. Еще 70 водителей нарушили правила перевозки детей. А 295 водителей проигнорировали использование ремней безопасности.

Кроме того, 171 автомобилиста уличили в том, что они не пропустили пешеходов на переходах. При этом переходили дорогу "где попало" 244 человека.