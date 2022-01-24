"Душа баяна": фестиваль, ставший неотъемлемой частью культурной жизни региона

Напомним, в период с 18 августа по 5 сентября 2021 года проходили отборочные туры по городам и районным центрам региона. Для участия в гала-концерте были отобраны 38 творческих коллективов и солистов, около 400 участников.
Участников и организаторов фестиваля поприветствовали министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, генеральный директор АО "Тяжмаш" Андрей Трифонов, художественный руководитель фестиваля "Душа баяна" Сергей Войтенко, после чего лауреаты и обладатели специальных призов фестиваля получили заслуженные награды.
Всего 103 коллективам и исполнителям присвоены звания лауреатов I, II и III степеней. Лауреаты I степени "Душа баяна" получили подарочные сертификаты на 20 000 рублей от партнеров фестиваля. Также по итогам фестиваля были вручены специальные призы — самому юному участнику (1,5 года) и самому возрастному — 86 лет.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров направил участникам и организаторам приветственный адрес: "Это масштабное мероприятие, призванное сохранять и развивать традиции музыкального исполнительства, формировать у детей и взрослых устойчивый интерес к народной культуре и культурному наследию, объединяет лучшие творческие силы нашей губернии — самодеятельные и профессиональные коллективы, солистов-инструменталистов, вокалистов, актеров, чтецов и хореографов. Региональное правительство и в дальнейшем будет оказывать поддержку фестивалю, ставшему неотъемлемой частью культурной жизни нашего региона".
Фестиваль "Душа баяна" — это уникальный по своему формату фестиваль, объединяющий в себе все существующие жанры и направления исполнительского искусства. В 2018 году фестиваль впервые прошёл в Самарской области и получил широкое признание и любовь жителей губернии, а в 2019 и 2020 годах тепло был принят в Московской, Ленинградской, Ростовской областях, а также Краснодарском крае. В 2021 году проект реализован на средства гранта ООГО "Российского фонда культуры" представленного в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".
Художественный руководитель фестиваля — Сергей Войтенко, известный российский музыкант, заслуженный артист Российской Федерации, депутат Самарской губернской думы, композитор, певец, основатель дуэта "Баян микс".
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!