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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров провел заседание наблюдательного совета Самарского университета

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 24 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с руководством Самарского университета ключевые направления развития вуза на заседании Наблюдательного совета, который он возглавляет.

"Нам необходимо выйти на практические результаты научных исследований, интенсивнее внедрять инновационные разработки в реальный сектор экономики. Я хотел бы, чтобы усилия университета, научных лабораторий были максимальны. В этой связи в образовательной программе вуза должны интенсивно внедряться модули по технологическому и даже социальному предпринимательству, - акцентировал внимание участников заседания глава региона. - Все это позволит Самарскому университету как ведущему вузу региона стать одним из драйверов развития не только области, но и отраслей экономики".

Важнейшими направлениями работы по-прежнему служат развитие действующей орбитальной группировки, перспективных космических аппаратов, создание условий для развития частной космонавтики. "Роскосмос" фактически определил наш НОЦ оператором в этой деятельности, делегировав полномочия. И мы ни в коем случае не можем подвести госкорпорацию, которая рассчитывает на нас в полной мере", - напомнил губернатор.

Дмитрий Азаров выразил готовность оказывать всемерную поддержку вузу, способствуя реализации его наукоемких социально значимых проектов. "Мы рады победе университета в программе академического стратегического лидерства "Приоритет-2030". Будем участвовать в финансировании программы развития университета за счет средств областного бюджета", - заверил глава региона и добавил, что от развития университета зависит будущее Самарской области в целом.

Ректор университета Владимир Богатырев отметил, что научно-исследовательская политика, рассчитанная до 2030 года, будет ориентирована на прикладные исследования в интересах российской промышленности. Вуз продолжит работу по интеграции в программы инновационного развития ключевых стратегических партнеров, в первую очередь госкорпораций "Роскосмос" и "Ростех", продолжит развивать свои "браунфилды", которые стратегически важны для нашей страны. Без внимания не останутся и новые - "гринфилды": "зеленые" технологии и водородная энергетика, нейрокибернетика, киберфизические, биомедицинские системы и технологии.

"Для развития технологического предпринимательства в университете будет сформирована экосистема, обеспечивающая поддержку инновационным проектам от идеи до конечного продукта. Ряд подразделений в этой цепочке уже создан и успешно функционирует. К уже существующим инновационным подразделениям добавится создаваемый научно-производственный полигон "Фабрика инноваций". Будет трансформирована маркетинговая служба, которая получит новые компетенции, в том числе по инициированию создания новых наукоемких продуктов и услуг", - добавил Владимир Богатырев.

Губернатор обратил внимание на необходимость развития гуманитарного направления вуза. Он напомнил, что процесс объединения университетов - Самарского государственного и аэрокосмического - был достаточно болезненным, и сегодня необходимо развивать и уделять внимание всем направлениям образовательной и научной деятельности. Тем более что направления истории, юриспруденции, биологии, филологии, социологии в университете традиционно весьма сильны.

"В ближайшее время мы откроем региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений им. Е.М.Примакова. Уже сейчас там проходит большая работа, и она ведется на межрегиональном уровне. Это одна из точек сшивки", - привел пример президент вуза Виктор Сойфер.

"Что касается гуманитарной составляющей, мы работаем с факультетом мировой политики Московского госуниверситета. У нас есть задачи, которые мы пытаемся совместно решить по международному космическому праву, здесь широкое поле для работы. И мы здесь готовы оказать содействие, проводить лекции по этой тематике", - предложил исполнительный директор по перспективным программам и науке ГК "Роскосмос" Александр Блошенко.

Он добавил, что госкорпорация, со своей стороны, вместе с вузами определила отраслевую стратегию, идет работа по созданию фонда поддержки студентов, которые получат возможность стажировки на ведущих предприятиях, а также на космодромах.

Глава региона поблагодарил Александра Блошенко и руководство Роскосмоса за внимание к вузу и возможность пообщаться с отрядом космонавтов, которые на прошлой неделе приезжали в Самару.

Самарский университет уже начал разрабатывать программу по подготовке космонавтов в Самаре. "Систему подготовки надо выстроить, может быть, даже со школы. Очень хорошо, что дети мечтают о звездах. Не все станут космонавтами, но они могут проявить интерес к научным знаниям - это главный эффект", - отметил губернатор.

Кроме того, участники заседания обратили внимание на необходимость брендирования всех направлений университета, чтобы они были узнаваемы среди абитуриентов.

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Последние комментарии

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