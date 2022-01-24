Дмитрий Азаров провел заседание наблюдательного совета Самарского университета

В понедельник, 24 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с руководством Самарского университета ключевые направления развития вуза на заседании Наблюдательного совета, который он возглавляет.
"Нам необходимо выйти на практические результаты научных исследований, интенсивнее внедрять инновационные разработки в реальный сектор экономики. Я хотел бы, чтобы усилия университета, научных лабораторий были максимальны. В этой связи в образовательной программе вуза должны интенсивно внедряться модули по технологическому и даже социальному предпринимательству, - акцентировал внимание участников заседания глава региона. - Все это позволит Самарскому университету как ведущему вузу региона стать одним из драйверов развития не только области, но и отраслей экономики".
Важнейшими направлениями работы по-прежнему служат развитие действующей орбитальной группировки, перспективных космических аппаратов, создание условий для развития частной космонавтики. "Роскосмос" фактически определил наш НОЦ оператором в этой деятельности, делегировав полномочия. И мы ни в коем случае не можем подвести госкорпорацию, которая рассчитывает на нас в полной мере", - напомнил губернатор.
Дмитрий Азаров выразил готовность оказывать всемерную поддержку вузу, способствуя реализации его наукоемких социально значимых проектов. "Мы рады победе университета в программе академического стратегического лидерства "Приоритет-2030". Будем участвовать в финансировании программы развития университета за счет средств областного бюджета", - заверил глава региона и добавил, что от развития университета зависит будущее Самарской области в целом.
Ректор университета Владимир Богатырев отметил, что научно-исследовательская политика, рассчитанная до 2030 года, будет ориентирована на прикладные исследования в интересах российской промышленности. Вуз продолжит работу по интеграции в программы инновационного развития ключевых стратегических партнеров, в первую очередь госкорпораций "Роскосмос" и "Ростех", продолжит развивать свои "браунфилды", которые стратегически важны для нашей страны. Без внимания не останутся и новые - "гринфилды": "зеленые" технологии и водородная энергетика, нейрокибернетика, киберфизические, биомедицинские системы и технологии.
"Для развития технологического предпринимательства в университете будет сформирована экосистема, обеспечивающая поддержку инновационным проектам от идеи до конечного продукта. Ряд подразделений в этой цепочке уже создан и успешно функционирует. К уже существующим инновационным подразделениям добавится создаваемый научно-производственный полигон "Фабрика инноваций". Будет трансформирована маркетинговая служба, которая получит новые компетенции, в том числе по инициированию создания новых наукоемких продуктов и услуг", - добавил Владимир Богатырев.
Губернатор обратил внимание на необходимость развития гуманитарного направления вуза. Он напомнил, что процесс объединения университетов - Самарского государственного и аэрокосмического - был достаточно болезненным, и сегодня необходимо развивать и уделять внимание всем направлениям образовательной и научной деятельности. Тем более что направления истории, юриспруденции, биологии, филологии, социологии в университете традиционно весьма сильны.
"В ближайшее время мы откроем региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений им. Е.М.Примакова. Уже сейчас там проходит большая работа, и она ведется на межрегиональном уровне. Это одна из точек сшивки", - привел пример президент вуза Виктор Сойфер.
"Что касается гуманитарной составляющей, мы работаем с факультетом мировой политики Московского госуниверситета. У нас есть задачи, которые мы пытаемся совместно решить по международному космическому праву, здесь широкое поле для работы. И мы здесь готовы оказать содействие, проводить лекции по этой тематике", - предложил исполнительный директор по перспективным программам и науке ГК "Роскосмос" Александр Блошенко.
Он добавил, что госкорпорация, со своей стороны, вместе с вузами определила отраслевую стратегию, идет работа по созданию фонда поддержки студентов, которые получат возможность стажировки на ведущих предприятиях, а также на космодромах.
Глава региона поблагодарил Александра Блошенко и руководство Роскосмоса за внимание к вузу и возможность пообщаться с отрядом космонавтов, которые на прошлой неделе приезжали в Самару.
Самарский университет уже начал разрабатывать программу по подготовке космонавтов в Самаре. "Систему подготовки надо выстроить, может быть, даже со школы. Очень хорошо, что дети мечтают о звездах. Не все станут космонавтами, но они могут проявить интерес к научным знаниям - это главный эффект", - отметил губернатор.
Кроме того, участники заседания обратили внимание на необходимость брендирования всех направлений университета, чтобы они были узнаваемы среди абитуриентов.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно