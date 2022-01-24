Решения о дистанте для школьников будут приниматься при выявлении COVID-19 в классах

В понедельник, 24 января, под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области.
"Ситуация развивается, к сожалению, в соответствии с теми прогнозами, которые давали специалисты. Мы фиксируем рост заболеваемости. При этом стоит отметить, что прогнозы санитарных врачей оказываются точными: мы видим при росте заболеваемости незначительные изменения по количеству госпитализаций", — заявил губернатор, открывая заседание штаба.
Руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова оценила эпидемиологическую ситуацию в регионе как напряженную, с тенденцией к росту заболеваемости. На 24 января зафиксировано 1192 случая новой коронавирусной инфекции, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в регионе ниже среднероссийского.
Как сообщила руководитель ведомства, лабораторно подтверждены еще 28 случаев нового штамма "омикрон" в регионе. Наряду с этим, в Самарской области отмечаются грипп Н3N2, парагрипп, аденовирусные инфекции, эти данные получены в результате еженедельного мониторинга за циркуляцией вирусов. Охват тестированием на COVID-19 сохраняется на уровне, превышающем федеральный норматив.
В разрезе возрастных групп наибольшие показатели заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения отмечены среди жителей 15-17, 7-14, 30-49, 18-29. В части профессиональных групп — среди работников сферы услуг (здесь показатель в два раза выше, чем на прошлой неделе, и почти в 4 раза выше среднеобластного), офисов, образования, промышленных предприятий. В семь раз увеличилось число заболеваний COVID-19 среди школьников.
Вводить ограничительные мероприятия (в том числе дистант) соответственно по классу, группе, школе Роспотребнадзор рекомендует в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и более детей в классе, группе, школе; в случае заболевания новой коронавирусной инфекцией сотрудника, воспитанника, учащегося — по классу, группе.
Глава региона поставил задачу министерству образования и науки Самарской области проводить ежедневный контроль количества заболевших среди воспитанников дошкольных учреждений, школьников и студентов. Предложений о переводе на дистанционную форму обучения всех учащихся от Роспотребнадзора не поступило, но губернатор поручил обратить самое пристальное внимание на важность соблюдения санитарных правил и ежедневного контроля в образовательных учреждениях, постоянного мониторинга ситуации для защиты здоровья детей.
Губернатор обратил внимание на значительное увеличение количества заболевших в сфере услуг. "Хочу обратиться ко всем руководителям, собственникам, работникам сферы услуг: примите все необходимые меры для того, чтобы защитить здоровье ваших клиентов. Это работа с большим количеством людей в непосредственном контакте. Если ситуация не изменится, если мы не увидим значительный рост вакцинированных в этой сфере, не увидим жесткого и четкого соблюдения всех предписаний санитарных врачей, вынуждены будем принимать решение по ограничениям в сфере услуг в интересах защиты жизни и здоровья людей", — подчеркнул Дмитрий Азаров и поручил главам муниципальных образований четко отслеживать ситуацию в этой сфере.
По сравнению с прошлой неделей на 34% стало больше заболевших ОРВИ, на 42% снизилось число случаев внебольничной пневмонии. Система здравоохранения отмечает значительный рост числа амбулаторных пациентов с коронавирусом (10131 человек) и пока стабильное, без существенного роста, количество госпитализируемых в стационары с коронавирусом и подозрением на него (2190 человек).
Об этом сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. При этом он подчеркнул, что выросло число госпитализаций детей в ковидные стационары. "Соответственно, принято решение о расширении коечного фонда и вовлечении дополнительных больниц — это областная клиническая больница № 2 и часть педиатрического корпуса больницы имени Середавина", — отметил министр.
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Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно