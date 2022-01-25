Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем российского студенчества

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем российского студенчества.
"Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днем российского студенчества!
Традиционно отмечаемый в Татьянин день, этот замечательный праздник объединяет всех, кто, учась в вузах и ссузах нашего региона и всей страны, постигает науки и осваивает азы будущей профессии, ведет насыщенную яркими событиями и впечатлениями студенческую жизнь.
Для региона, для России в целом крайне важно, чтобы каждый из вас, дорогие друзья, получил достойное образование, научился воплощать в жизнь самые смелые идеи и планы, творить и менять мир к лучшему. Именно такую цель ставит перед нами Президент Владимир Владимирович Путин — она в полной мере отражена в национальных проектах, а также Стратегии лидерства Самарской области. Не сомневаюсь, что вы сможете блестяще реализовать себя в будущем, внести свой вклад в развитие Самарской области и нашей великой страны — России.
Нас, безусловно, радует, что наш регион все чаще становится центром притяжения федеральных проектов. Самарская молодежь активно участвует в конкурсах президентской платформы "Россия — страна возможностей", движении WorldSkills, олимпиаде "Я — профессионал" и во многих других значимых событиях. Постоянно преумножают свои знания и творческие умения участники молодежного форума ПФО "iВолга", ставшего недавно одним из победителей Всероссийской премии молодёжных достижений "Время молодых".
Огромное спасибо студентам-добровольцам. Это настоящая армия добра, заботы и любви, которая всегда готова прийти на помощь тем, кто больше всего в этом нуждается. И конечно, не случайно, что именно у нас в прошлом году прошел международный форум Волонтеров Победы, а в нынешнем состоится ХХХ юбилейный Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна". Уверен, что благодаря нашему мощному волонтерскому движению мы проведем его на высочайшем уровне, придав ему масштаб общегородского праздника, праздника для всех — и для жителей Самары, и для гостей города, и для всей нашей губернии.
Я горжусь тем, что у нас есть такая замечательная студенческая молодежь, есть достойная смена, которой можно смело доверить судьбу Самарской губернии.
От всей души желаю сегодняшним студентам, выпускникам всех лет, сохранившим дух студенческого братства, успехов в учебе и в жизни, радости творчества, крепкого здоровья, мира и благополучия!", — говорится в сообщении.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно