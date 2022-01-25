Дмитрий Азаров: "Самарский университет должен быть одним из драйверов развития региона"

Сегодня под председательством губернатора Дмитрия Азарова состоялось заседание Наблюдательного совета Самарского университета имени С. П. Королёва. Одним из вопросов стало развитие кадрового потенциала вуза, привлечение самых талантливых и перспективных абитуриентов, повышение качества обучения студентов.
Как рассказал ректор Самарского университета Владимир Богатырев, стратегия развития вуза направлена на сохранение им статуса ведущей научно-образовательной организации региона и дальнейшее укрепление позиций на российском и международном уровне. Для этого, в том числе, планируется повышать кадровый потенциал университета.
"Наш план — увеличить число абитуриентов с баллами ЕГЭ выше 250 по 3 предметам. Как приезжающих из других регионов, так и оставшихся получать высшее образование в регионе", — отметил ректор Самарского университета.
С этой целью Самарским университетом реализуется целый комплекс проектов и программ. Например, проводятся всероссийские конкурсы "Спутник", "Универсум", "Десять в минус девятой, фестивали "Наука 0+" и "Aerospace. Science. Rockʼn"roll". Совместно с самарскими школами проводится проект "Базовые школы РАН", налажено сотрудничество с региональным центром одаренных детей "ВЕГА".
В мюеждународном детском центре "Артек" для школьников функционируют 5 лабораторий Самарского университета. С образовательным центром поддержки одарённых детей "Сириус" начаты проекты "Дежурный по планете", "Сириус.Лето", "Билет в будущее". Задача всей этой комплексной работы — найти в регионе талантливых ребят, удержать перспективную молодежь, чтобы она выбрала вуз для дальнейшего обучения и самореализации, сделать Самарский университет привлекательным для абитуриентов из других регионов и стран.
"Мы планируем увеличить число студентов с нынешних 17 тысяч до 20 тысяч к 2030 году", — сказал ректор Самарского университета Владимир Богатырев. "На мой взгляд, чтобы результаты улучшать, надо ставить еще более амбициозные задачи, а не те, которых легко достигнуть", — подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров.
Одним из драйверов развития Самарского университета и его конкурентным преимуществом является то, что он входит в состав Научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего".
Консорциум включает 44 организации из 6 регионов нашей страны. НОЦ сотрудничает с рядом индустриальных партнеров из числа ведущих предприятий России, в которых также реализуются программы подготовки специалистов. Так, ПАО "ОДК-Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) и Самарский университет в прошлом году запустили проект целевого обучения инженеров нового поколения "Крылья Ростеха": 20 студентов-целевиков, прошедшие отбор, с первого курса трудоустроены в компанию, им выплачивается повышенная стипендия (от 20 до 35 тысяч рублей), обеспечена индивидуальная образовательная траектория.
"Такие программы надо активно популяризовать и продвигать, чтобы и будущие абитуриенты о них знали, и чтобы другие индустриальные партнеры НОЦ "Инженерия будущего" были заинтересованы в сотрудничестве с Самарским университетом", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Отдельное внимание участники совета уделили целевому набору.
"Здесь большая перспектива сотрудничества с индустриальными партнерами Самарского университета. Они свои целевые наборы делают, за что им огромное спасибо, но и эту возможность мы тоже можем использовать, чтобы из средств регионального бюджета готовить специалистов, в которых будут заинтересованы предприятия — индустриальные партнеры вуза", — сказал Дмитрий Азаров.
Привлечению талантливых абитуриентов и повышению качества образования в Самарском университете будет способствовать дальнейшее развитие его материально — технической базы, в частности, вузовского кампуса. Сегодня кампус Самарского университета — самый большой на территории региона. В рамках развития кампуса до 2030 года будет проводиться трансформация инфраструктуры с использованием цифровых сервисов. Предусмотрено создание дома научных коллабораций, реэкспозиция музея авиации и космонавтики, создание коворкинг-зон с круглосуточным доступом, ремонт и модернизация помещений и объектов, благоустройство территорий.
"Создаваемая инфраструктура, соответствующая мировым стандартам, будет способствовать запуску новых форматов обучения и появлению проектов различной направленности, в первую очередь междисциплинарных", — сказал ректор Самарского университета.
Кроме того, Самарский университет — участник создания на территории, прилегающей к стадиону "Солидарность Самара Арена", межвузовского студенческого кампуса. Здесь предусмотрено строительство общежития гостиничного типа, спортивной инфраструктуры, зон обучения, отдыха и творчества, рекреационных пространств и многое другое.
"Строительство кампуса самым положительным образом скажется на привлекательности университета за счет увеличения количества комфортабельных мест для проживания, в том числе, иностранных и иногородних обучающихся, а также позволит достичь синергетического эффекта за счет пространств пересечений обучающихся Самарской области по самым различным направлениям подготовки", — отметил Владимир Богатырев.
Глава региона, завершая Наблюдательный совет, подчеркнул: "Самарский университет должен быть центром притяжения молодежи, абитуриентов и жителей региона. Вуз должен быть одним драйверов развития региона".
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно