Проект "125 лет русскому баяну" скоро стартует в семи регионах России

С 20 марта по 20 октября в Московской, Ленинградской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской областях и Республике Северная Осетия-Алания будет реализован проект "125 лет русскому баяну".
Проект будет посвящен рождению русского баяна на Самарской земле, он разработан командой творцов-энтузиастов, среди которых скульпторы, дизайнеры, музыканты, а также просто любители русского баяна и гармони из разных городов России.
Проект будет продолжаться в течение всего 2022 года, который президент РФ В.В.Путин объявил Годом культурного наследия народов России.
В июне 2022 года в Московской, Ленинградской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской областях, а также в Республике Северная Осетия-Алания пройдет межрегиональный конкурс баянистов и аккордеонистов.
По итогам конкурса будут определены победители, наградой для которых станут поездка на родину баяна - в Самару - и участие в сентябре 2022 года в мероприятии, посвященном открытию уникального арт-объекта "Русский баян".
Главным призом для победителей станет возможность звучания их исполнения в интерактивных кнопках арт-объекта "Русский Баян" (на фото).
В рамках проекта пройдут мастер классы, будет вестись активная постановочная и репетиционная работа, а также участие в установке и открытии арт-объекта "Русский Баян".
Отметим, что Самарская земля по праву считается центром баянной культуры. Здесь уже 20 лет проводится международный конкурс "Виват, Баян!", собирающий на своих площадках всемирно известных баянистов и талантливых молодых музыкантов, а с 2018 году по инициативе главы региона Дмитрия Азарова с большим успехом проходит всероссийский фестиваль "Душа баяна", где выявляется множество талантливых артистов и творческих коллективов.
Эти проекты реализованы на средства гранта ООГО "Российский фонд культуры", предоставленного в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура", и очень полюбились жителям и гостям Самарской губернии.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!