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Музыка Культура

Проект "125 лет русскому баяну" скоро стартует в семи регионах России

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 20 марта по 20 октября в Московской, Ленинградской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской областях и Республике Северная Осетия-Алания будет реализован проект "125 лет русскому баяну".

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Проект будет посвящен рождению русского баяна на Самарской земле, он разработан командой творцов-энтузиастов, среди которых скульпторы, дизайнеры, музыканты, а также просто любители русского баяна и гармони из разных городов России.

Проект будет продолжаться в течение всего 2022 года, который президент РФ В.В.Путин объявил Годом культурного наследия народов России.

В июне 2022 года в Московской, Ленинградской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской областях, а также в Республике Северная Осетия-Алания пройдет межрегиональный конкурс баянистов и аккордеонистов.

По итогам конкурса будут определены победители, наградой для которых станут поездка на родину баяна - в Самару - и участие в сентябре 2022 года в мероприятии, посвященном открытию уникального арт-объекта "Русский баян".

Главным призом для победителей станет возможность звучания их исполнения в интерактивных кнопках арт-объекта "Русский Баян" (на фото).

В рамках проекта пройдут мастер классы, будет вестись активная постановочная и репетиционная работа, а также участие в установке и открытии арт-объекта "Русский Баян".

Отметим, что Самарская земля по праву считается центром баянной культуры. Здесь уже 20 лет проводится международный конкурс "Виват, Баян!", собирающий на своих площадках всемирно известных баянистов и талантливых молодых музыкантов, а с 2018 году по инициативе главы региона Дмитрия Азарова с большим успехом проходит всероссийский фестиваль "Душа баяна", где выявляется множество талантливых артистов и творческих коллективов.

Эти проекты реализованы на средства гранта ООГО "Российский фонд культуры", предоставленного в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура", и очень полюбились жителям и гостям Самарской губернии.

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