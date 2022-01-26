Забота по-новому: Леонид Агутин стал лицом новой кампании Авито по цифровой безопасности

В новой digital-кампании Авито, направленной на обучение цифровой безопасности, Леонид Агутин рассказывает, как заботиться о близких в онлайн-среде и главных правилах поведения в сети. Ролик с участием Леонида Агутина появился на YouTube и в социальных сетях, также он будет распространяться в популярных сообществах в мессенджерах.

Авито — это крупнейшая онлайн платформа, где ежемесячно общаются друг с другом 50 млн человек. Важной социальной задачей сервиса является помощь пользователям в освоении цифрового мира, в том числе в изучении элементарных правил безопасности при совершении ежедневных сделок. В видео Леонид приводит простые и понятные каждому примеры, которые помогают запомнить универсальные для пользователей правила безопасного поведения в сети.

В рамках кампании был создан мини-фильм, рассказывающий о 4 ключевых правилах безопасного онлайн-шопинга:

никогда не передавать посторонним данные банковских карт (в том числе CVV/CVC-код банковской карты или коды из СМС-сообщений от банка);

не переходить по ссылкам, которые присылают другие пользователи;

оформлять доставку только на официальном сайте (платформе или приложении);

обсуждать подробности сделки только во встроенном мессенджере сайта, а не по телефону или в сторонних мессенджерах.

"С каждым днем нас окружает все больше новых технологий, сервисов и приложений, с помощью которых можно решать насущные вопросы не выходя из дома. И это очень здорово и удобно, если уметь правильно ими пользоваться. Когда ребята из Авито предложили мне участие в этом проекте, я, недолго думая, согласился. По-моему, это дело полезное. Мне и самому пригодились бы в свое время такие советы", — прокомментировал Леонид Агутин.

"ЗдОрово, что Леонид поддержал идею снять дружеский мини-фильм, которым хочется поделиться с родными и близкими. И сделать это получилось на понятном и доступном языке для каждого. Лицом нашей кампании по безопасности стал человек, одинаково близкий и любимый многим нашим пользователям. Надеемся, что эти простые видео-инструкции помогут пользователям любой онлайн-платформы и любого сервиса в целом чувствовать себя более уверенно в интернете", — отметил коммерческий директор Авито Игорь Макаров.

"Уверенность — одна из трех ключевых ценностей нашего бренда. Нам действительно важно, чтобы пользователи ощущали себя комфортно и защищено при взаимодействии с Авито. Регулярно мы собираемся с командой, чтобы изучить, насколько повлияли наши коммуникации на уровень цифровых знаний пользователей Авито. Такие кампании позволяют нам максимально быстро рассказать любой аудитории — от подростков до более старшего поколения, — как себя вести, чтобы уверенно совершать покупки и обращаться за услугами в интернете. Мы обязательно продолжим рассказывать о безопасных сделках в сети и в будущих коммуникациях Авито", — рассказала руководитель направления бренда компании "Авито" Арина Гиршович.

Креативную концепцию кампании разработало агентство SETTERS. В центре основного мини-фильма — сюжет о семье, в которой несколько поколений заботятся друг о друге в обычных бытовых ситуациях. На примерах этих ситуаций Леонид Агутин объясняет, как безопасно покупать и продавать онлайн, и призывает пользователей поделиться роликом с правилами цифровой грамотности с родными и близкими.

"Проекты, которые несут настоящую пользу для людей, всегда становятся любимыми для команды и приносят невероятное чувство гордости. Онлайн — это огромный мир, и задача проекта — помочь в нем освоиться. Вместе с Авито мы проделали большую и важную работу, которой гордимся. Вместо тысячи объяснений мы уже отправили ролики мамам, папам, бабушкам. А вы?" — прокомментировал старший продюсер спецпроектов SETTERS Сергей Алешкин.