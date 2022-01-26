Более 1200 вызовов за три месяца отработала служба неотложки для больных COVID-19

С ноября службы неотложки для больных COVID-19 отработали более 1200 вызовов. На станциях "скорой" продолжается формирование дополнительных неотложных бригад для повышения доступности помощи пациентам.

Напомним, отделения неотложной помощи пациентам с COVID-19 на станциях скорой медицинской помощи были созданы в конце прошлого года по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Новая служба призвана разгрузить экстренную медицинскую службу и службы неотложной медицинской помощи поликлиник, обеспечить централизованную доставку пациентов с инфекционными заболеваниями на обследование (КТ- томографию) и при необходимости на госпитализацию.

На прошлой неделе глава региона передал городским станциям скорой медицинской помощи Самары, Тольятти и Сызрани 30 новых модифицированных автомобилей Lada Largus, предназначенных для работы специальных бригад по медицинской эвакуации жителей с новой коронавирусной инфекцией.

Главный врач Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Александр Пастушок рассказал, что 10 новых автомобилей пополнили специальную службу, которая на время пандемии поможет с доставкой пациентов на обследование, с перевозкой их в стационар, тем самым сократив опасность инфицирования вирусом здоровых людей.

"К примеру, пациента из поликлиники могут направить на компьютерную томографию. Добираясь в лечебное учреждение или домой самостоятельно, он может представлять собой опасность для окружающих, - пояснил Александр Иванович. - Чтобы прервать эту инфекционную цепочку, возможность заражения, и создана специальная служба, которая на время пандемии позволяет этих пациентов доставлять из дома на КТ-исследования, затем домой или в стационар, если кто-то нуждается в госпитализации".

В условиях роста заболеваемости с появлением нового штамма коронавируса "омикрон" бригады неотложной помощи помогают разделить потоки больных и здоровых, обезопасить людей от заражения инфекцией.

По мере необходимости для обслуживания пациентов формируются дополнительные бригады и наращивается потенциал службы.