Дмитрий Азаров осмотрел врачебную амбулаторию и будущий ЦОАП в Чапаевске

В среду, 26 января, губернатор Дмитрий Азаров в Чапаевске осмотрел объекты здравоохранения - здание новой врачебной амбулатории в поселке Титовка и центральную городскую больницу, где в этом году будет открыт центр амбулаторной онкологической помощи.

Врачебная амбулатория в поселке Титовка городского округа Чапаевск построена в конце 2021 года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Это модульное здание, где будут вести прием участковый терапевт и две медсестры, педиатр, акушер-гинеколог (фельдшер), даст консультации хирург, а при необходимости - и другие узкие специалисты.

В состав амбулатории, которая стала структурным подразделением ГБУЗ СО "Чапаевская центральная городская больница", входят кабинеты приема врачей, процедурный кабинет, кабинет физиотерапии, кабинет вакцинации. Амбулатория оснащена мебелью и компьютерной техникой, устанавливается необходимое медицинское оборудование. Здесь также будет проводиться первый этап диспансеризации населения. За амбулаторией закреплен автомобиль.

Врачебная амбулатория будет обслуживать два терапевтических участка с населением 4420 человек (3600 - взрослые, 820 - дети). Появление новой амбулатории повысит доступность получения медицинской помощи и упростит процесс ее оказания. Раньше жителям поселка Титовка приходилось ездить в поликлинику Чапаевской городской больницы или вызывать участкового врача на дом.

"Ехать до больницы на общественном транспорте около 30 минут, маршрутка почти всегда битком. И мне на вызовы было тяжело добираться, - рассказала врач - участковый терапевт Чапаевской ЦРБ Ольга Илясова. - Спасибо руководству нашей больницы и, конечно, вам, Дмитрий Игоревич, что это удалось сделать. Жители уже спрашивают, когда открытие, очень ждут".

Как сообщил главный врач Чапаевской городской больницы Николай Юрицин, планируемый срок начала работы - с 14 февраля, после прохождения лицензирования.

"Необходимо ускорить этот процесс. У нас есть опыт, когда крупные поликлиники лицензирование проходили за две недели, а тут амбулатория два месяца лицензируется. Так нельзя затягивать, тем более сейчас, в период пандемии коронавирусной инфекции", - обратился Дмитрий Азаров к министру здравоохранения Самарской области Армену Беняну, поручив ему принять необходимые меры, чтобы местные жители как можно скорее могли получать медицинскую помощь в новой амбулатории.

После врачебной амбулатории в поселке Титовка Дмитрий Азаров осмотрел Чапаевскую городскую больницу. Здесь в этом году будет открыт центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). На третьем этаже поликлиники проведут капитальный ремонт помещений, появится современное медицинское отделение. Жители смогут бесплатно получить консультацию квалифицированных врачей-онкологов и пройти полноценное обследование.

В ЦАОП будут проводиться амбулаторные манипуляции и химиотерапия, предусматривается дневной стационар. Задача ЦАОП - в одном месте оперативно провести всю уточняющую диагностику, верифицировать диагноз и при необходимости записать пациента в Самарский областной клинический онкологический диспансер. Все оборудование в ЦАОП подключается в единую цифровую систему, что позволяет при необходимости оперативно передавать данные специалистам в областной онкоцентр.

Губернатор ознакомился с планом размещения центра, схемой расположения кабинетов и логистикой пациентов, перечнем оборудования, которое будет установлено. Как сообщил Николай Юрицин, центр оснастят медицинским оборудованием экспертного класса для проведения ультразвуковой диагностики и эндоскопии.

ЦАОП будет обслуживать население Чапаевска, Приволжского Хворостянского, Безенчукского, Пестравского и Красноармейского районов - всего около 150 тыс. человек. Планируемый срок открытия центра - не позднее 1 ноября 2022 года. Губернатор поставил задачу завершить все работы в срок, особо обратив внимание на необходимость заранее сформировать штат специалистов, при этом не в ущерб работе самой больницы. "Если сюда в отделение будет переводиться специалист, уже работающий в больнице, его место не должно быть оголено, надо все заранее продумать", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона также спросил главврача Чапаевской горбольницы, как ведется работа с вызовами жителей города по поводу COVID-19. "В колл-центре больницы работают пять человек. Есть три мобильные бригады, которые вчера, например, выезжали на 89 вызовов. Можем при необходимости увеличить количество бригад до шести. Состояние пациентов отслеживается по телефону, привлекаем для этой работы волонтеров, - рассказал Николай Юрицин. - Идет новая волна пандемии, мы готовимся к значительному увеличению объемов работы. В обязательном порядке рекомендуем всем жителям при малейшем подозрении на коронавирусную инфекцию оставаться дома и дождаться приезда врачей. Конечно, ведем работу по вакцинации населения".

Министр здравоохранения региона Армен Бенян добавил, что медикам в работе с обращениями жителей помогает роботизированная система (чат-бот и автоматизированный телефонный обзвон), но, к сожалению, системой не все население охвачено.

"Эту роботизированную систему надо оптимизировать, чтобы и пациентам было удобно, и можно было максимально в этой части разгрузить медицинский персонал. Обязательно проработайте вопрос", - обратился губернатор к министру.

Глава региона также обратил внимание министра, что цифровые технологии необходимо внедрять в работу медиков активнее, приведя в пример ситуацию, когда при заполнении амбулаторных карт врачам иногда приходится выполнять двойную работу - в электронном виде и вручную.

"Двойную работу надо исключить. Когда у нас производительность труда врача служит ключевым фактором победы над коронавирусной инфекцией, над этим надо работать. Сейчас самое время с этим разобраться", - подчеркнул губернатор.