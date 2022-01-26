В Чапаевске благоустроят общественную территорию, за которую проголосовали жители

В среду, 26 января, во время рабочей поездки в Чапаевск губернатор Дмитрий Азаров осмотрел школу №21 имени Героя Советского Союза А.П.Долгова и прилегающую к ней общественную территорию. Эта территория была выбрана жителями в 2021 году во время рейтингового голосования, и уже в текущем году начнутся работы по ее благоустройству.

В соответствии с пожеланиями жителей здесь появятся детская площадка со специальным покрытием, площадка для стритбола, будет установлено оборудование для занятий спортом на свежем воздухе, предусмотрено освещение, лавочки, посажены деревья.

К реализации проекта планируют приступить уже в апреле. Работы будут вестись по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом Владимиром Путиным.

Губернатор обратил внимание, что у школы нет ограждения, подчеркнув, что это прежде всего безопасность детей, и этим вопросом нужно заняться в первую очередь, заверив, что поддержка из областного бюджета будет. Также глава региона попенял мэру за то, что строители оставили раскопанной площадку, где прокладывают сети, до весны. "Это безопасность детей. Участок нужно засыпать, огородить как следует", - отметил губернатор.

Кроме того, увидев, что школьники идут по дороге, губернатор поручил расчистить пешеходные зоны от снега. "Всегда особое внимание мы уделяем подходам к школам, детским садам, больницам. Займитесь этим вопросом и содержите пешеходные зоны в порядке, чтобы дети по дороге не ходили", - поставил задачу главе города Дмитрий Азаров.

Жители микрорайона обратились к губернатору с просьбой отремонтировать и расширить одну из прилегающих к школе дорог. "Дорога здесь нужна обязательно. Давайте и за это возьмемся. Если уж делать, то все сразу", - поддержал инициативу глава региона.

При осмотре школы выяснилось, что часть классов не используется, поскольку при нормативной наполняемости в 1200 человек в учреждении обучается всего 205 детей. Глава региона поручил проработать варианты решения этого вопроса, продумать, как эффективно использовать эти помещения. Жители также добавили, что было бы хорошо освежить фасад школы, это предложение губернатор также поручил взять в отработку.