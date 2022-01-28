В Самаре за круглым столом обсудили конфликты в школах

В самарской школе № 8 состоялась встреча родителей детей, между которыми произошел конфликт, раскрученный в социальных сетях.

В произошедшем разбираются правоохранители. Чтобы уладить конфликт и примирить обе стороны, в образовательную организацию пришли родители, психологи, представители Дома дружбы народов Самарской области, минобрнауки и городского департамента образования, а также специалисты школьной службы примирения.

"Данная ситуация — это двухуровневый конфликт. Первый — между детьми, второй — между родителями. Сейчас у нас прошел очень важный этап — личные встречи, каждый из отцов участников ссоры высказался и был выслушан. Это первый шаг. Далее общение с родителями будет продолжено. Параллельно начнем работу с детьми, — отметила председатель Ассоциации детских служб примирения Самарской области Татьяна Прянишникова. — Я бы эту ситуацию отнесла к межличностной. Все стороны согласились на дальнейшую работу. Наша главная цель, чтобы они примирились, а дети чувствовали себя защищенными и избавились от чувства страха".

В школу № 8 пришел и президент общественной организации "Региональная национально-культурная автономия таджиков Самарской области" Сунатоло Назриев. Он уточнил, что сразу после произошедшего между детьми конфликта диаспора провела встречу с родителями мальчиков.

"Произошедший конфликт между детьми разгорелся на фоне детской шалости. Сегодня нам это подтвердил и отец пострадавшей девочки. Я благодарен всем, кто пришел обсудить вот в такой теплой дружественной обстановке сложившуюся ситуацию, — рассказал Сунатоло Назриев. — Мы надеемся, что в этом классе воцарятся мир, дружба и взаимное уважение".

В ходе встречи родители мальчиков, которые обидели одноклассницу, пояснили, с детьми дома были проведены воспитательные беседы. Они принесли извинения за поступок своих сыновей и заверили, что подобная ситуация не повторится.

"План урегулирования конфликта разработан. Чтобы в классе каждому ребенку было комфортно, с детским коллективом будут работать психологи, — пояснили в региональном минобре — Ситуация будет находиться на контроле до полного примирения сторон".

Любые конфликтные ситуации в образовательных учреждениях всегда подробно и обстоятельно разбираются с привлечением специалистов из различных сфер деятельности нашего общества.