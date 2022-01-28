В Самаре за круглым столом обсудили конфликты в школах

В самарской школе № 8 состоялась встреча родителей детей, между которыми произошел конфликт, раскрученный в социальных сетях.
В произошедшем разбираются правоохранители. Чтобы уладить конфликт и примирить обе стороны, в образовательную организацию пришли родители, психологи, представители Дома дружбы народов Самарской области, минобрнауки и городского департамента образования, а также специалисты школьной службы примирения.
"Данная ситуация — это двухуровневый конфликт. Первый — между детьми, второй — между родителями. Сейчас у нас прошел очень важный этап — личные встречи, каждый из отцов участников ссоры высказался и был выслушан. Это первый шаг. Далее общение с родителями будет продолжено. Параллельно начнем работу с детьми, — отметила председатель Ассоциации детских служб примирения Самарской области Татьяна Прянишникова. — Я бы эту ситуацию отнесла к межличностной. Все стороны согласились на дальнейшую работу. Наша главная цель, чтобы они примирились, а дети чувствовали себя защищенными и избавились от чувства страха".
В школу № 8 пришел и президент общественной организации "Региональная национально-культурная автономия таджиков Самарской области" Сунатоло Назриев. Он уточнил, что сразу после произошедшего между детьми конфликта диаспора провела встречу с родителями мальчиков.
"Произошедший конфликт между детьми разгорелся на фоне детской шалости. Сегодня нам это подтвердил и отец пострадавшей девочки. Я благодарен всем, кто пришел обсудить вот в такой теплой дружественной обстановке сложившуюся ситуацию, — рассказал Сунатоло Назриев. — Мы надеемся, что в этом классе воцарятся мир, дружба и взаимное уважение".
В ходе встречи родители мальчиков, которые обидели одноклассницу, пояснили, с детьми дома были проведены воспитательные беседы. Они принесли извинения за поступок своих сыновей и заверили, что подобная ситуация не повторится.
"План урегулирования конфликта разработан. Чтобы в классе каждому ребенку было комфортно, с детским коллективом будут работать психологи, — пояснили в региональном минобре — Ситуация будет находиться на контроле до полного примирения сторон".
Любые конфликтные ситуации в образовательных учреждениях всегда подробно и обстоятельно разбираются с привлечением специалистов из различных сфер деятельности нашего общества.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.