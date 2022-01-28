Роспотребнадзор рассказал об особенностях штамма "омикрон"

Роспотребнадзор рассказал об особенностях распространения и течения нового коронавирусного штамма "омикрон".
1. Чем отличается штамм "омикрон" от предыдущих штаммов
• У штамма "омикрон" инкубационный период значительно короче. По предварительным данным, он составляет от двух до пяти дней, в отличие от предыдущего варианта коронавируса, у которого инкубационный период составлял в среднем шесть-восемь дней.
• Штамм "омикрон" передается в семь раз быстрее, чем циркулировавший ранее штамм "дельта".
• Человек, заболевший штаммом "омикрон", может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования.
2. Привитые и переболевшие защищены от штамма "омикрон" или они тоже болеют
• Привитые или переболевшие COVID-19 могут быть инфицированы новым штаммом "омикрон". Но в этом случае заболевание чаще всего протекает как сезонная респираторная инфекция - с незначительным повышением температуры и симптомами ОРВИ.
3. Где новый штамм "омикрон" распространяется лучше всего
• Штамм "омикрон" распространяется особенно интенсивно среди людей, у которых нет иммунитета после вакцинации или перенесенного заболевания.
4. Кто чаще всего оказывается группе риска
• В зоне риска пожилые, люди с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты.
• По сравнению с предыдущими штаммами, "омикроном" стали чаще болеть дети. Это видно по зарубежным статистическим данным.
5. Можно ли как-то все помыть, почистить, чтобы убрать "омикрон"
• В окружающей среде, на поверхностях "Омикрон" уничтожается привычными дезинфицирующими средствами, как промышленными, так и бытовыми.
6. Как передается штамм "омикрон". Он какой-то особенный?
• Механизмы передачи штамма "омикрон" те же, как и у предыдущих штаммов. Это воздушно-капельный путь передачи, то есть мельчайшие капельки жидкости, выделяемые из носа и рта больного, которые попадают на слизистые окружающих.
7. Где проще всего заразиться "омикроном"
• В связи с более высокой заразностью штамма "омикрон" вероятность заразиться в помещениях, где находится много людей, возрастает.
Роспотребнадзор напоминает - важно соблюдать простые правила, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье окружающих: мыть руки, носить маску, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию, избегать массовых скоплений людей.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.