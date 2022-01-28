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Здравоохранение Общество

Роспотребнадзор рассказал об особенностях штамма "омикрон"

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Роспотребнадзор рассказал об особенностях распространения и течения нового коронавирусного штамма "омикрон".

1. Чем отличается штамм "омикрон" от предыдущих штаммов

• У штамма "омикрон" инкубационный период значительно короче. По предварительным данным, он составляет от двух до пяти дней, в отличие от предыдущего варианта коронавируса, у которого инкубационный период составлял в среднем шесть-восемь дней.

• Штамм "омикрон" передается в семь раз быстрее, чем циркулировавший ранее штамм "дельта".

•  Человек, заболевший штаммом "омикрон", может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования.

2. Привитые и переболевшие защищены от штамма "омикрон" или они тоже болеют

•  Привитые или переболевшие COVID-19 могут быть инфицированы новым штаммом "омикрон". Но в этом случае заболевание чаще всего протекает как сезонная респираторная инфекция - с незначительным повышением температуры и симптомами ОРВИ.

3. Где новый штамм "омикрон" распространяется лучше всего

• Штамм "омикрон" распространяется особенно интенсивно среди людей, у которых нет иммунитета после вакцинации или перенесенного заболевания.

4. Кто чаще всего оказывается группе риска

• В зоне риска пожилые, люди с хроническими патологиями, не имеющие иммунной защиты.

• По сравнению с предыдущими штаммами, "омикроном" стали чаще болеть дети. Это видно по зарубежным статистическим данным.

5. Можно ли как-то все помыть, почистить, чтобы убрать "омикрон"

• В окружающей среде, на поверхностях "Омикрон" уничтожается привычными дезинфицирующими средствами, как промышленными, так и бытовыми.

6. Как передается штамм "омикрон". Он какой-то особенный?

• Механизмы передачи штамма "омикрон" те же, как и у предыдущих штаммов. Это воздушно-капельный путь передачи, то есть мельчайшие капельки жидкости, выделяемые из носа и рта больного, которые попадают на слизистые окружающих.

7. Где проще всего заразиться "омикроном"

• В связи с более высокой заразностью штамма "омикрон" вероятность заразиться в помещениях, где находится много людей, возрастает.

Роспотребнадзор напоминает - важно соблюдать простые правила, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье окружающих: мыть руки, носить маску, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию, избегать массовых скоплений людей.

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