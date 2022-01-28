Губернатор провел совещание по развитию духовно-просветительского комплекса в Ташле

Губернатор Дмитрий Азаров 28 января, работая в Тольятти, провел в Поволжской академии образования и искусств заседание попечительского совета духовно-просветительского комплекса, который возводится на территории храма в селе Ташла Ставропольского района. Участники обсудили промежуточные результаты и перспективы дальнейшей реализации проекта.

Храм в честь Святой Троицы и источник во имя иконы Божией Матери "Избавительница от бед" в селе Ташла — это признанный центр паломничества православных христиан Самарской области, а также из других регионов страны и из-за рубежа. Место, которое ежегодно посещают тысячи людей, имеет не только важное духовное, но и туристическое значение. На протяжении многих лет паломнический центр нуждался в ремонте и модернизации. В 2019 году губернатор Дмитрий Азаров всесторонне поддержал идею создания в Ташле духовно-просветительского комплекса, предложенную Самарской митрополией. В сентябре того же года глава региона представил концепцию проекта Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу во время его визита в Самарскую область. Архипастырь идею благословил, дав высокую оценку отношениям власти и церкви в регионе.

Позднее по инициативе Дмитрия Азарова был сформирован попечительский совет по развитию духовно-просветительского комплекса. На предложение главы региона принять участие в таком благом деле откликнулись руководители крупных предприятий и организаций, представители бизнеса, общественные деятели. Был создан пул единомышленников, которые оказывают организационную и финансовую помощь проекту. Сегодня на заседании попечительского совета, которое состоялось в очном формате в Тольятти и в режиме видеоконференцсвязи, были рассмотрены текущие результаты и перспективы реализации проекта.

Дмитрий Азаров, открывая совещание, отметил меценатов, которые вносят весомый финансовый вклад в проведение работ. "Мы встречаемся на регулярной основе для обсуждения этого очень важного, святого для Самарской области проекта, совместно осуществляем общественный контроль за ходом его реализации. Хочу поблагодарить всех благотворителей, которые вносят свою лепту в реализацию проекта. Это оценивается с благодарностью всеми жителями Самарской области", — сказал губернатор.

Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий обратил внимание на ценность создания духовно-просветительского комплекса в Ташле для культурного, эстетического и духовного воспитания: "Это будет наше народное достояние, которое будет иметь огромное влияние на молодое поколение в плане воспитания, созидания, формирования личности, сохранения ценностей".

Ключевой вопрос реализация проекта — утверждение концепции и планировки будущего комплекса. Директор проектно-научного центра классической и традиционной архитектуры Московского архитектурного института (государственная академия) Алексей Капустин презентовал участникам совещания концепцию и мастер-план, разработанный согласно техническому заданию. Комплекс включает храм в селе Ташла с источником, который туристической тропой соединяется с селом Мусорка, где реставрируется храм в честь святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана, в 6 км от Ташлы. Также предусматривается благоустройство территорий, строительство детско-юношеского образовательного лагеря и туристско-гостиничной базы, нового собора в Ташле, дополнительной туристической инфраструктуры, создание единого бренда.

"Мы плодотворно сотрудничали с коллегами, доработав проект с учетом ранее поступивших нам предложений. Он включает шесть этапов, рассчитанных на долгосрочную перспективу. Концепция подразумевает, что территория может развиваться много лет", — сообщил Алексей Капустин.

Губернатор обратил внимание архитекторов, что крайне важно правильно определить этапность и установить конкретные сроки реализации мероприятий, исходя из их приоритетности. Основная задача планируемой реконструкции — сделать посещение источника удобным для многочисленных паломников. Это позволит подчеркнуть духовную ценность объекта и создать необходимые условия для дальнейшего развития монастырского комплекса как части туристической отрасли, являющейся одним из драйверов экономики Ставропольского района и всей Самарской области.

"Масштаб проекта колоссальный, не на 5 и даже не на 10 лет. К этапности реализации надо подойти внимательно. В первую очередь, это обустройство источника в Ташле, туристической тропы, детско-юношеского образовательного лагеря, необходимой туристической и паломнической инфраструктуры. Отмечу, что инфраструктуру для всего села и всех, кто туда приезжает, мы создаем на бюджетные средства, а обустройство источника у нас идет при помощи спонсоров", — сказал Дмитрий Азаров.

Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий добавил, что проект должен быть не только эстетически красивым и масштабным, но и практичным, удобным, привязанным к местности. "Должно быть скромно, без излишнего величия. Мы должны думать и о том, как потом всю инфраструктуру содержать и обслуживать, какими ресурсами", — подчеркнул Владыка.

Дмитрий Азаров поручил проектировщикам доделать проект с учетом ряда замечаний и предложений, прозвучавших на заседании. Итоговый вариант исполнители обязались представить не позднее, чем через полтора месяца.

О том, какие работы выполнены на территории храма с 2019 года и что планируется сделать в этом году, рассказал глава муниципального района Ставропольский Владимир Медведев. По его словам, на территории храма выполнен комплекс работ. В том числе, построены новые здания источника и купелей, установлена медная кровля, произведен монтаж куполов, почти завершена внутренняя отделка здания источника, разработан эскиз проекта благоустройства пешеходной зоны "Ташлинская тропа", определено место размещения детско-юношеского лагеря. "В этом году планируется на территории источника завершить благоустройство территории, демонтировать старые здания купелей, ввести в эксплуатацию новые здания купелей, обустроить инженерные сети", — сказал Владимир Медведев.

Кроме того, на этот год запланировано выполнить расчистку русла реки Ташелка в границах села Ташла. "Средства на эти цели предусмотрены в областном бюджете, проект сейчас находится на экспертизе, в апреле планируется проведение торгов. Срок завершения работ — до 30 октября 2022 года", — уточнил заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Максим Шаго. "Прошу Вас лично курировать вопрос, чтобы не было никаких сбоев", — поручил глава региона.

Дмитрий Азаров также потребовал от главы Ставропольского района максимально четко и системно контролировать выполнение задач, запланированных на текущий год. В том числе, по созданию пешеходной зоны "Ташлинская тропа". На протяжении маршрута, как планируется, установят навигационные стенды, пешеходные дорожки и арт-объекты.

"Максимально ускоряйтесь по разработке рабочей документации, утверждению плана работы и этапности. Даю вам две недели на подготовку и доклад", — поручил губернатор Владимиру Медведеву.

"Ташлинская тропа" соединит Ташлу с Мусоркой, где сейчас ведется реставрация храма в честь святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана. Храм был построен в 1905 году, в 30-х годах сельскую церковь закрыли, а помещение стали использовать сначала как зернохранилище, а потом как мастерскую по ремонту тракторов. Долгие годы храм находился в запустении. Первые попытки реанимировать полуразрушенное здание начались в 90-х годах прошлого века. В 2006 году был составлен эскизный проект реставрации, после чего работы возобновились, но невысокими темпами. Несколько лет назад проект был поддержан Дмитрием Азаровым, что придало заметный импульс восстановлению храма. Он будет одним из самых больших в Ставропольском районе, рассчитан на 1200 человек. Несмотря на то, что храм пока полностью не восстановлен, его посещают тысячи паломников.

Дмитрий Соломатов, секретарь попечительского совета местной религиозной организации православного Прихода в честь святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Самарской епархии РПЦ (Московский Патриархат), сообщил о ходе реставрации храма в селе Мусорка за последние два года. Проведен большой объем работ по фундаменту, фасаду, инженерным сетям, внутренним помещениям. "Нами определен перечень дальнейших работ, завершить реставрацию планируем в 2023 году", — сообщил Дмитрий Соломатов.

В рамках реставрации храма в Мусорке планируется установка памятника святым бессребреникам и чудотворцам Косме и Дамиану Ассизским. Макет разработан скульптором Иваном Мельниковым. Проект был презентован Владимиром Азаровым, председателем попечительского совета местной религиозной организации православного Прихода в честь святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Самарской епархии РПЦ.

Участники совещания также обсудили вопрос создания управляющей компании, которая будет центром взаимодействия с проектировщиками, подрядчиками, епархией, правительством Самарской области и спонсорами. Эти функции, как утвердил наблюдательный совет, будут возложены на АНО "Центр развития туризма и духовно-просветительской деятельности" (создана в декабре 2021 года), в которую вместе с администрацией Ставропольского района войдут представители правительства региона и Самарской митрополии. Это позволит реализовывать проект быстрее и эффективнее.

Необходимо отметить, что в последние годы в Самарской области активными темпами ведется восстановление духовных святынь: монастырей, святых источников, храмов, сооружений различных конфессий. Процесс затронул многие объекты в городах и районах губернии.