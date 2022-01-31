Правительство РФ выделило более 9 млрд рублей на возведение "умных спортплощадок" в регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым регионы в ближайшие три года получат свыше 9 млрд рублей на строительство более чем 80 модульных спортивных залов и почти 200 "умных спортивных площадок".

Документ опубликован на сайте кабмина. Из них 2,4 млрд руб. выделят в 2022 году, 3,3 млрд руб. - в 2023 году, 3,4 млрд руб. - в 2024 году. Деньги поступят в 84 региона.

О выделении средств на возведение объектов ранее сообщил Михаил Мишустин. По его словам, это будут хорошо оборудованные места для занятий спортом в шаговой доступности, которые включают в себя тренажерный зал, раздевалку, поле для футбола и площадку для воркаута.

В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко 25 января на совещании правительства о ходе реализации инициатив социально-экономического развития России до 2030 года сообщил, что при поддержке "Единой России" в регионах будет создано 1,5 тысячи "умных" спортплощадок.

По его словам, финансирование федерального проекта "Бизнес-спринт", который предусматривает государственно-частное партнерство, составит 16 млрд рублей, еще 14 млрд - внебюджетные инвестиции. Задача проекта - создать условия для привлечения граждан к спорту и необходимую для этого спортивную инфраструктуру в шаговой доступности.

"Одна из наших первостепенных задач - комфортные условия для детских занятий физкультурой и спортом. Это в первую очередь дворовые и школьные спортивные площадки. Именно на таких площадках делаются первые шаги в спорт, появляются будущие чемпионы. Кроме того, такие площадки должны быть доступны для всех жителей, любителей спорта, чтобы они могли прийти сюда и позаниматься", - считает координатор партийного проекта "Детский спорт" Роман Балтер.

В 2022 году продолжится строительство лыжероллерной трассы на УСЦ "Чайка" и футбольного манежа около стадиона "Солидарность Арена".

Отметим, что в 2021 году в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" в Самарской области построено шесть универсальных спортивных площадок, два ФОКа открытого типа, две площадки ГТО, легкоатлетический манеж в Тольятти, завершилась реконструкция Дворца спорта в Самаре.

Напомним, предложение "Единой России" о создании сети современных спортивных площадок для сельских территорий и малых городов президент Владимир Путин поддержал на съезде партии в 2021 году. "Единая Россия" добилась увеличения финансирования на эти цели из федерального бюджета. По инициативе партии регионы получат еще 400 млн рублей ежегодно, что позволит дополнительно вводить порядка 20 таких площадок. Мероприятия по поддержке физической культуры и спорта служат важным направлением Народной программы партии.