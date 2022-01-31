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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поручил усилить работу по расчистке крыш во время оттепели

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Дмитрий Азаров в понедельник, 31 января, поставил задачу перед главами муниципальных образований - оперативно организовать работу по расчистке крыш с учетом метеопрогноза.

На оперативном совещании в правительстве Самарской области проконтролировать работу управляющих компаний по расчистке от снега подведомственных им территорий было поручено Госжилинспекции региона.

Особое внимание глава региона поручил уделить расчистке крыш и безопасности проведения таких работ. Отметим, на текущей неделе синоптики прогнозируют потепление и осадки. Температура воздуха повысится, в дневные часы до плюсовых значений.

"Очевидно, что в период оттепели там, где крыши не расчищены, возникают дополнительные риски и угрозы. Нужно организовать работу в кратчайшие сроки, начиная с сегодняшнего дня, чтобы не допустить внештатных ситуаций. Не забывайте о вашей персональной ответственности, напоминайте о личной ответственности руководителям управляющих компаний", - подчеркнул губернатор, обращаясь к главам муниципалитетов.

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