Дмитрий Азаров поручил усилить работу по расчистке крыш во время оттепели

Губернатор Дмитрий Азаров в понедельник, 31 января, поставил задачу перед главами муниципальных образований - оперативно организовать работу по расчистке крыш с учетом метеопрогноза.

На оперативном совещании в правительстве Самарской области проконтролировать работу управляющих компаний по расчистке от снега подведомственных им территорий было поручено Госжилинспекции региона.

Особое внимание глава региона поручил уделить расчистке крыш и безопасности проведения таких работ. Отметим, на текущей неделе синоптики прогнозируют потепление и осадки. Температура воздуха повысится, в дневные часы до плюсовых значений.

"Очевидно, что в период оттепели там, где крыши не расчищены, возникают дополнительные риски и угрозы. Нужно организовать работу в кратчайшие сроки, начиная с сегодняшнего дня, чтобы не допустить внештатных ситуаций. Не забывайте о вашей персональной ответственности, напоминайте о личной ответственности руководителям управляющих компаний", - подчеркнул губернатор, обращаясь к главам муниципалитетов.