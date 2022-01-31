Дмитрий Азаров поручил усилить работу по расчистке крыш во время оттепели

Губернатор Дмитрий Азаров в понедельник, 31 января, поставил задачу перед главами муниципальных образований - оперативно организовать работу по расчистке крыш с учетом метеопрогноза.
На оперативном совещании в правительстве Самарской области проконтролировать работу управляющих компаний по расчистке от снега подведомственных им территорий было поручено Госжилинспекции региона.
Особое внимание глава региона поручил уделить расчистке крыш и безопасности проведения таких работ. Отметим, на текущей неделе синоптики прогнозируют потепление и осадки. Температура воздуха повысится, в дневные часы до плюсовых значений.
"Очевидно, что в период оттепели там, где крыши не расчищены, возникают дополнительные риски и угрозы. Нужно организовать работу в кратчайшие сроки, начиная с сегодняшнего дня, чтобы не допустить внештатных ситуаций. Не забывайте о вашей персональной ответственности, напоминайте о личной ответственности руководителям управляющих компаний", - подчеркнул губернатор, обращаясь к главам муниципалитетов.
Последние комментарии
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Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно