В Самарской области вновь отменены все массовые мероприятия для взрослых и детей

В Самарской области в понедельник, 31 января, на заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса был принят ряд решений в связи с ростом заболеваемости во всех возрастных группах. В пять раз увеличилось количество заболевших COVID-19 в регионе по сравнению с данными конца декабря 2021 года. В том числе сегодня зафиксировано 154 случая заражения омикроном.
Так, пансионаты и детские дома с 1 февраля переходят в режим обсервации. Сотрудники учреждений соцобслуживания будут работать по 14 дней. Все необходимые выплаты коллективам будут произведены.
С 1 февраля в Самарской области приостанавливаются консультации узких специалистов и плановая диспансеризация. Ограничения не коснутся работы стационарных отделений больниц: плановые госпитализации продолжатся.
Дети и подростки в возрасте до 18 лет с 1 февраля (на две недели с возможностью продления) не смогут посещать учреждения культуры.
Оперативный штаб принимает решение об отмене всех массовых мероприятий как для взрослых, так и для детей. Детские библиотеки и театры кукол будут переведены на онлайн-режим работы.
Обучение в школах губернии продолжится в очной форме, но в случае ухудшения эпидситуации в конкретном муниципалитете или учебном учреждении решение о локальном карантине будет приниматься муниципальным штабом.
Кроме того, глава Роспотребнадзора Самарской области Светлана Архипова предложила перевести учреждения дополнительного образования на дистанционный формат работы с целью минимизировать обмен вирусной нагрузкой между детьми и разорвать цепочки заражений. Изменения коснутся тех секций дополнительного образования, где есть смешение детей из разных учебных коллективов.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.