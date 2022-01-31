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Здравоохранение Общество

В Самарской области вновь отменены все массовые мероприятия для взрослых и детей

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в понедельник, 31 января, на заседании оперштаба по борьбе с распространением коронавируса был принят ряд решений в связи с ростом заболеваемости во всех возрастных группах. В пять раз увеличилось количество заболевших COVID-19 в регионе по сравнению с данными конца декабря 2021 года. В том числе сегодня зафиксировано 154 случая заражения омикроном.

Так, пансионаты и детские дома с 1 февраля переходят в режим обсервации. Сотрудники учреждений соцобслуживания будут работать по 14 дней. Все необходимые выплаты коллективам будут произведены.

С 1 февраля в Самарской области приостанавливаются консультации узких специалистов и плановая диспансеризация. Ограничения не коснутся работы стационарных отделений больниц: плановые госпитализации продолжатся.

Дети и подростки в возрасте до 18 лет с 1 февраля (на две недели с возможностью продления) не смогут посещать учреждения культуры.

Оперативный штаб принимает решение об отмене всех массовых мероприятий как для взрослых, так и для детей. Детские библиотеки и театры кукол будут переведены на онлайн-режим работы.

Обучение в школах губернии продолжится в очной форме, но в случае ухудшения эпидситуации в конкретном муниципалитете или учебном учреждении решение о локальном карантине будет приниматься муниципальным штабом.

Кроме того, глава Роспотребнадзора Самарской области Светлана Архипова предложила перевести учреждения дополнительного образования на дистанционный формат работы с целью минимизировать обмен вирусной нагрузкой между детьми и разорвать цепочки заражений. Изменения коснутся тех секций дополнительного образования, где есть смешение детей из разных учебных коллективов.

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