"Единая Россия" представит предложения регионов по модернизации первичного звена здравоохранения

В основу отчета лягут инициативы с мест, которые получили региональные отделения "Единой России" при выполнении поручения Владимира Путина о контроле за исполнением программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Об этом сообщил глава комиссии Генсовета партии, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе ВКС с регионами. Участниками обсуждения стали депутаты Госдумы, секретари региональных отделений партии, в том числе губернаторы, представители Минздрава и Минстроя.

В своих выступлениях представители регионов обозначили ряд системных проблем при реализации программы - кадровый голод, особенно в сельских территориях, недостаточность мер поддержки медиков, в том числе речь идет о выплатах им, обеспечении жильем. Предложения "Единой России" по решению этих вопросов поддержали профильные министерства.

Например, Минздрав одобрил инициативы по расширению программы "Земский доктор". Речь идет в том числе об изменении мер соцподдержки для молодых специалистов, которые после обучения возвращаются работать в родные села. Также рассматриваются оснащение ФАПов устойчивым интернетом, более активное развитие санавиации, включение медработников в программу льготной дальневосточной ипотеки.

Поддержку получила и озвученная председателем комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрием Хубезовым инициатива по введению KPI для руководителей вузов и ссузов.

"Нужно установить значения по тому, сколько ребят приходит работать в первичное звено (после учебы. - Прим. ред.)", - считает первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

В Минстрое поддержали предложение "Единой России" об увеличении финансирования на строительство объектов первичного звена. О необходимости выделения дополнительных средств в связи с резким ростом цен на строительные материалы говорили секретари реготделений партии, в том числе главы Мордовии и Новосибирской области.

"Подготовлена потребность по всем регионам и объектам, которые софинансируются из федерального бюджета. Около 1000 объектов прошли экспертизу и готовы обратиться за дополнительным финансированием", - сообщил замминистра строительства Сергей Музыченко.

Между тем участники совещания отметили, что во многих регионах по инициативе "Единой России" уже действуют собственные меры поддержки.

"За 2021 год у нас в Самарской губернии построено 26 объектов первичного звена - это 16 ФАПов, шесть амбулаторий и четыре офиса врача общей практики. На 2022 год в реализацию предусмотрено не меньше объектов (до 30 объектов первичного звена) и, что не менее важно, строительство новых поликлиник. Несомненно, на территории нашего субъекта многое делается для привлечения медицинских кадров. По инициативе секретаря Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", главы региона Дмитрия Азарова уже в 2021 году реализованы такие меры социальной поддержки медицинских работников, как выплата ипотечного кредита, погашение процентной ставки ипотечного кредита, а также первоначального взноса не более 50% от ипотечного кредита", - отметила председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Марина Сидухина.

Как подчеркнул Денис Проценко, представленный на совещании региональный опыт служит примером обратной связи и станет основой для контроля за реализацией программы модернизации первичного звена.

"Народная программа "Единой России" легла в основу работы нашей комиссии. В ходе поездок по регионам мы видели новые ФАПы и их оснащение, но они не работали по причине кадровой нехватки. Этот год будет посвящен решению кадрового вопроса и налаживанию взаимодействия с региональными больницами", - заключил он.