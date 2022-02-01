С 1 февраля по инициативе "Единой России" заработают дополнительные меры поддержки населения

Фракция партии обеспечила выполнение поручения президента - с 1 февраля маткапитал проиндексирован по уровню фактической инфляции - на 8,4%, а не прогнозной, как было раньше. Этим видом господдержки смогут воспользоваться более чем 1 млн семей.

Об этом сообщила ER.RU вице-спикер Госдумы, глава комиссии "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова.

"После поручения президента мы в сжатые сроки внесли соответствующие поправки, в приоритетном порядке законопроект был принят и подписан главой государства. Теперь важно, чтобы помощь до семей дошла в полном объеме, без сбоев и бюрократических препятствий. Мы внимательно будем следить за этим", - сказала она.

В 2021 году при рождении первого ребенка сумма материнского капитала составляла 483,8 тысячи рублей, при рождении второго - 639,4 тысячи рублей. С 1 февраля на первого ребенка можно будет получить 524,5 тысячи рублей, на второго - 693,1 тысячи рублей.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая отметила, что для родителей такая индексация очень важна, а средства можно использовать на улучшение жилищных условий - это основное направление для большинства семей.

Она также напомнила, что получить маткапитал могут женщины, родившие (усыновившие) второго ребенка с 1 января 2007 года, и женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались мерами господдержки. Кроме того, право на маткапитал имеют мужчины, которые усыновили и в одиночку воспитывают второго, третьего и последующего ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2007 года. Также воспользоваться маткапиталом могут женщины, родившие (усыновившие) первого ребенка с 1 января 2020 года, и мужчины, усыновившие и в одиночку воспитывающие ребенка с 1 января 2020 года.

Еще один важный момент - воспользоваться мерой поддержки стало проще. "Сертификат на маткапитал оформляется маме автоматически в течение пяти рабочих дней. Данные о нем направляются в личный кабинет на портале Госуслуг или на сайте Пенсионного фонда. Сертификат можно оформить как в электронном, так и в бумажном виде. Если сертификат не был оформлен автоматически, можно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда или МФЦ, либо онлайн на портале Госуслуг", - пояснила Татьяна Буцкая.

Далее, чтобы распорядиться средствами по своему желанию, родители должны обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением. На рассмотрение такого заявления отводится не более десяти рабочих дней (раньше был месяц).

Также, по словам Татьяны Буцкой, "Единая Россия" работает над расширением возможностей использования материнского капитала - на получение образования детьми, на оплату частных детских садов. Часть средств нуждающаяся семья может получить в форме ежемесячной выплаты.

В Самарской области самое популярное направление использования средств материнского капитала - улучшение жилищных условий. По данным ПФР, 87% семей, имеющих материнский капитал, используют его для покупки или строительства жилья. Для этого Отделением ПФР по Самарской области были заключены соглашения об информационном обмене с ключевыми банками, предоставляющими жилищные кредиты. В 2021 году году возможностью подать заявление о распоряжении средствами материнского капитала через банк уже воспользовалось 263 самарских семьи.

Кроме того, по инициативе "Единой России" с 1 февраля должники могут защитить от списания минимальный гарантированный доход. Если у человека есть на содержании иждивенцы, защищенная сумма может быть увеличена.

Чтобы сохранить минимальный доход в размере прожиточного минимума трудоспособного человека, должнику необходимо написать заявление в Федеральную службу судебных приставов и указать один счет, на котором будут сохраняться средства.