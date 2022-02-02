Сотрудники Единого контакт-центра ежедневно принимают более 7000 звонков от жителей

В целях обеспечения своевременной и качественной медицинской помощи гражданам в условиях подъема заболеваемости вирусными инфекциями в Самарской области предпринимаются меры по оптимизации работы Единой службы оперативной помощи по номеру "122".

Так, к работе в составе службы привлечены значительные ресурсы волонтеров, открыты дополнительные филиалы Единого контакт-центра, внедрены автоматизированные речевые модули. Также непосредственно в медучреждениях первичного звена усилены контакт-центры по приёму звонков от пациентов.

Оказание своевременной и качественной медпомощи — в том числе, часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

"В настоящий момент в регионе функционирует 9 филиалов Единого контакт-центра министерства здравоохранения Самарской области, где развернуто более 150 рабочих мест. В этой работе активно участвуют волонтеры — студенты высших и средних специальных учебных заведений, в том числе учащиеся Самарского государственного медицинского университета, Медицинского университета "Реавиз" и Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной, — рассказал заместитель министра здравоохранения Самарской области Павел Золотарев. — Всего в филиалы Единого контакт-центра и регистратуры медучреждений привлечены более 3000 волонтеров. Мы фиксируем кратное увеличение количества обращений: за четвертую неделю 2022 года специалисты приняли почти 35 000 звонков, тогда как на предыдущей неделе — 13 000. Участие волонтеров в работе единой службы оперативной помощи оказывает существенную поддержку учреждениям здравоохранения и жителям региона".

Филиал Единого контакт-центра на базе Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной открылся в ноябре 2021 года. В этом году оборудовано 10 дополнительных рабочих мест, благодаря чему штат контакт-центра увеличен вдвое. Ежедневно 160 волонтеров помогают жителям региона организовать вызов специалиста на дом, записаться на прием и на вакцинацию.

"Студенты работают в три смены — в 2 группах по 10 человек, — рассказала заведующая отделением "Лечебное дело" медицинского колледжа им. Н. Ляпиной Юлия Белоусова. — Расписание сформировано таким образом, чтобы волонтерская деятельность не мешала учебному процессу. Смены длятся по 4 часа. Педагоги всегда находятся рядом и при необходимости подключаются и помогают в сложных ситуациях".

Ежедневно волонтеры этого контакт-центра принимают более 1000 звонков от жителей, работают добровольно.

"Волонтёрство — деятельность, в которой ты не только помогаешь, но и сам развиваешься. Мы получаем опыт общения с пациентами, который, я уверен, пригодится в профессии, — рассказал студент 2-го курса отделения "Лечебное дело" Эдуард Тавадзе. — Пожалуй, чаще всего к нам обращаются для организации выезда врача на дом. Мы фиксируем жалобы пациента и вводим их в единую базу данных для того, чтобы врач, приехав на вызов, имел максимально полную информацию, необходимую для оказания помощи".