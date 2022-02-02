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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Чек-ап смартфона: пять признаков, что он устарел

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До весны 2020-го россияне каждые 1,5-2 года меняли смартфоны на новые. Потом мобильные телефоны стали офисом, развлекательным и торговым центром и бюро путешествий в кармане, поэтому покупатели стали выбирать гаджеты более тщательно. Меняют их теперь с промежутком 2,5-3 года. Распространенное мнение, что гаджеты старше трех лет - уже технологические динозавры и годятся только на запчасти, бывает ошибочным. В то же время смартфоны старше 1,5 лет иногда могут оказаться настоящими "цифровыми пенсионерами". Вот пять тревожных признаков или веских аргументов, что на 23 февраля или 8 Марта вам необходимо в подарок новое устройство.

Фото: предоставлено Tele2

1. Смартфон заряжается не менее часа, а батарея опустошается за 12-13 часов не самого активного использования. Сейчас производители оснащают гаджеты функцией быстрой, иногда даже реактивной зарядки. Новый норматив скорости - не более 45 минут до 100%.

2. В процессоре вашего смартфона меньше восьми ядер. Если это так, остальные пункты списка можно уже не читать. От количества ядер зависит, сможет ли смартфон адекватно работать с регулярными обновлениями популярных приложений, поддерживать новые функции, которые появятся в этом году и станут или просто модными, или необходимыми.

3. Диагональ смартфона менее шести дюймов. По данным Tele2 в Приволжье, количество устройств с диагональю 6+ выросло за прошедший год на 15%, и теперь это почти половина всех смартфонов. Если честно, шести дюймов все еще недостаточно при работе, например, с картами, браузером, учебными программами или для просмотра фильмов в высоком качестве. Модели-флагманы известных брендов сейчас стремятся к диагонали в семь дюймов.

4. Нет адаптивного дисплея или AMOLED-экран с частотой обновления от 90 до 120 Гц. Он автоматически определяет тип контента на экране и подбирает для него подходящую, плавную смену кадров. В адаптивном режиме глаза пользователя меньше устают, нагрузка на аккумулятор снижается, заряда батареи хватает на более длительное время. Для просмотра фильмов или роликов в TikTok достаточно 90 и даже 60 Гц, для онлайн-игр или работы в монтажных или графических программах больше подходят 120 Гц.

5. Камера менее 64 МП. Ею обзавелись даже не самые крутые смартфоны среднего ценового сегмента до 30000 рублей. Флагманы уже могут похвастать камерой в 108 МП. Новые модели с искусственным интеллектом подбирают оптимальный режим съемки, повышают детализацию объектов в тени. Возможности камеры включают режим электронной или оптической стабилизации, видео смотрятся профессионально. Некоторые устройства с 108 МП имеют режим суперстабилизации, который работает при записи Full HD при 60 или 30 кадрах в секунду.

По данным Tele2, доля смартфонов в ценовой категории от 20000 рублей в сети оператора увеличилась за год с 18% до 27%. В лидерах по России Samsung (28%), Xiaomi (22%), Honor (15%) и Apple - 13%. В Приволжье фаворитом становится Xiaomi, количество устройств в сети за год выросло с 18% до 22% благодаря специальному предложению. Клиенты Tele2 могут приобрести устройства Xiaomi по выгодной цене, обменяв неиспользованные минуты на скидку. В минувшем году они конвертировали в скидку 60 млн минут. По информации Tele2, жители Самарской области выбирают более дорогие модели гаджетов стоимостью от 20 тысяч рублей второй год подряд. По мнению покупателей, подобные устройства более долговечны и смогут поддерживать все новые технологические тренды хотя бы пару-тройку лет.

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