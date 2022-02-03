Гандбольная "Лада" подписала Ирину Мокат

Со следующего сезона состав команды "Лада" пополнит белорусский игрок - Ирина Мокат, ныне выступающая в Минске за БНТУ-"БелАЗ".

До своего переезда прошлым летом в столицу Белоруссии эта 27-летняя гандболистка (по амплуа — линейный) три сезона отыграла за "Гомель", а ранее защищала цвета "Городничанки".

На сегодня Ирина — игрок национальной сборной, 2-кратная чемпионка и 3-кратная обладательница Кубка Республики Беларусь, а также неоднократный серебряный и бронзовый призер своей страны.

"Когда мне позвонил агент и сказал, что от клуба "Лада" поступило предложение, я почти не раздумывала, сразу дала свое согласие, — говорит будущая дебютантка тольяттинского коллектива. — Думаю, сейчас самое время испытать себя в новой стране и в новом чемпионате! За выступлениями "Лады" я слежу. Это — отличная команда, которая вызывает у меня симпатии своей игрой. С нетерпением жду июля, когда к ней присоединюсь!"