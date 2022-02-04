Первоклашкам Самарской области перенесли каникулы

В Самарской области на заседании оперштаба по распространению новой коронавирусной инфекции приняты решения об организации образовательных процессов школьников и студентов.

Для первоклассников Самарской области рекомендовано перенести начало дополнительных каникул с 14 февраля на 7 февраля.

Что касается учеников 5-8 и 10 классов, то решение о переводе на дистанционное обучение (с 7 февраля на 2 недели) будут принимать местные штабы, с учетом эпидемиологической ситуации в муниципальном образовании.

Решение о переводе на дистант учащихся вузов принимает ректор каждого учебного заведения.